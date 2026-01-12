ベテラン俳優・正名僕蔵『ネプリーグ』出演 衝撃の“爆乳”回答からのリベンジなるか
フジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』が、12日に放送される（後7：00）。
【予告動画】前回は…『ネプリーグ』正名僕蔵が“衝撃回答”
新月9『ヤンドク！』チームVS新火9『東京P.D. 警視庁広報2係』チームVS『サン！シャイン』チームによる、番組対抗三つどもえバトルを届ける。新月9『ヤンドク！』チームは、堀内健（ネプチューン）に加え、橋本環奈、宮世琉弥、内田理央、大谷亮平といった豪華キャストが参戦。月9の看板を背負い、常識クイズでも真っ向勝負に挑む。
新火9『東京P.D. 警視庁広報2係』チームは、原田泰造（ネプチューン）に加え、福士蒼汰、津田寛治、正名僕蔵、竹財輝之助という実力派俳優陣が集結。火9ドラマの威信をかけ、堅実な常識力で対抗する。そして『サン！シャイン』チームは、名倉潤（ネプチューン）と林修に加え、谷原章介、武田鉄矢、池畑慎之介、松嶋尚美、鈴木おさむが登場。圧倒的な経験値と知識量でドラマ勢を迎え撃つ。なお、津田と鈴木は、今回が『ネプリーグ』初参戦となる。激戦を制し、ボーナスステージ「トロッコアドベンチャー」へ進むのはどのチームなのか。
今回の注目は正名。前回の挑戦時では、4thステージ「ハイパーボンバー」では、映画『爆弾』チームが共演者・佐藤二朗から出題される“爆弾問題”に挑戦。「爆？」という言葉を10個答えろという問題で、正名が「すみません…大丈夫かな…」と不安げな様子を見せた上で「爆乳」と、まさかの“爆弾発言”を披露したことでも話題となった。これを受け、この日の放送では、堀内が「前『ネプリーグ』に出てバズった人がいる」と正名に意味深な視線を送ると、原田も「この人、出禁なんだよ」とツッコミを入れ、スタジオから笑いが起こる。果たして正名は、今回こそ“珍解答”を封印できるのか。
【予告動画】前回は…『ネプリーグ』正名僕蔵が“衝撃回答”
新月9『ヤンドク！』チームVS新火9『東京P.D. 警視庁広報2係』チームVS『サン！シャイン』チームによる、番組対抗三つどもえバトルを届ける。新月9『ヤンドク！』チームは、堀内健（ネプチューン）に加え、橋本環奈、宮世琉弥、内田理央、大谷亮平といった豪華キャストが参戦。月9の看板を背負い、常識クイズでも真っ向勝負に挑む。
今回の注目は正名。前回の挑戦時では、4thステージ「ハイパーボンバー」では、映画『爆弾』チームが共演者・佐藤二朗から出題される“爆弾問題”に挑戦。「爆？」という言葉を10個答えろという問題で、正名が「すみません…大丈夫かな…」と不安げな様子を見せた上で「爆乳」と、まさかの“爆弾発言”を披露したことでも話題となった。これを受け、この日の放送では、堀内が「前『ネプリーグ』に出てバズった人がいる」と正名に意味深な視線を送ると、原田も「この人、出禁なんだよ」とツッコミを入れ、スタジオから笑いが起こる。果たして正名は、今回こそ“珍解答”を封印できるのか。