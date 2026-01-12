◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日 両国国技館）

横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は結びで小結・王鵬（25＝大嶽部屋）を寄り切り初日から2連勝とした。立ち合いは相手の右のど輪で上体を起こされかけた。やや引いて立て直し、下から左ハズ、右差しで逆襲して一気に勝負を決めた。

横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は東前頭筆頭の一山本（32＝放駒部屋）を寄り切った。立ち合いから突っ張りで攻め込まれたものの、下からあてがい、右差し。さらに得意の右下手をつかみ、振り回して相手を崩してから前へ出た。

新大関で昨年九州場所から連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜）に首投げで逆転勝ち。立ち合いから右差しで攻め込まれた。苦しい体勢から右足をかけて首投げで、きれいに相手の体を浮かせて“裏返し”にした。軍配は自身に挙がったものの、倒れ込む際に左手を先についており物言いがついた。協議の結果、「義ノ富士の体（たい）がない」として軍配通り白星を手にした。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は人気の業師で東前頭2枚目の宇良（33＝木瀬部屋）を押し倒した。立ち合いすぐに左四つ。右で抱え、左はハズ押しで相手を吹っ飛ばす豪快な相撲だった。

2横綱2大関はそろって初日から2連勝とした。

1年半ぶりに幕内復帰した東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）は西17枚目の羽出山（26＝玉ノ井部屋）を寄り倒し、24年名古屋場所3日目に美ノ海を寄り切って以来の幕内白星を手にした。立ち合いはもろ手突きの相手に突っ張りで対抗。右をのぞかせ、相手の引きに乗じて一気に攻め込んだ。