フェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』公式YouTubeチャンネル開設 『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』公開
テレビ東京は12日、フェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』の公式YouTubeチャンネルを開設したと発表した。
【画像】可愛いイラストと不穏な雰囲気のギャップ…『魔法少女山田』
『TXQ FICTION』は同局の大森時生氏がプロデューサーを務めた作品でこれまでに4シリーズ放送。そのたびにXでトレンド入り、大きな話題を呼んだ。
『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』では、『フェイクドキュメンタリーQ』の寺内康太郎が監督を、『UFO山』では『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太が監督を務めた。また『ゾゾゾ』『フェイクドキュメンタリーQ』の皆口大地が参加した。
現在は『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』がアップされており、今後順次『イシナガキクエを探しています』『UFO山』および「今後の新作」をアップする予定。
【コメント全文】
■大森時生
TXQ FICTIONは、嘘の形をした真実だと思っています。
■皆口大地
YouTubeでTXQ FICTIONの公式チャンネルが出来ました！通勤中の電車でも、休日のリビングでも、スマホでもテレビでも不穏なTXQ FICTIONをご堪能下さい。
■寺内康太郎
ここから、新しいフィクションの実験が始まります。その過程を記録していきます。
■近藤亮太
TXQ FICTIONはフィクションです。現実とは異なります。しかしフィクションからもまた少しズレています。YouTubeを通してイシナガキクエが、飯沼一家が、魔法少女山田が、UFO山が、世界の人々の日常にさらに溶け込んでいくことを願っています。
