¡¡DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤¬12Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¤Î¸ÅÉð½Ñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¡Ö¥µ¥¤¡×¤ä¡¢Ä¹¤µ100¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ900¥°¥é¥à¤Û¤É¤Îµï¹çÎý½¬Åá¤È¤µ¤ä¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ´Åá¤äÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¡¢Æ°¤¤ÎºÆ¸½À¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉð»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡£¤É¤³¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£Ìîµå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Æ°¤¤«¤é¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£