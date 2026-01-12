イモトアヤコ「40歳になりました」 “斜め上”の記念写真に反響「2度見した」「イカす！」
タレントのイモトアヤコ（40）が12日、自身のSNSを更新。きょう40歳の誕生日を迎えたことを報告し、「自分らしい40代を体現してみた」という写真を公開した。
【写真】「早速迷走」衝撃の40歳記念写真を公開したイモトアヤコ
Xでは「40歳になりました 40代新たにスタートラインをきって羽ばたくのだという願いを込めて写真を撮りました 今までも今もこれからも自分らしく楽しく生きていこうと思います」と抱負をつづる。
スポーティーな服装でクラウチングスタートの構えを取る写真や、大の字にジャンプする写真、さらに鎧を身につけて剣を振りかぶる戦士のような写真などを投稿し、「自分らしくを体現しようとしたら最後の写真になりました 早速迷走している感もありますが、わたし自身は結構気に入ってます」と伝えた。
インスタグラムでも「自分らしい40代を体現してみました」とつづり、紅葉をバックに鎧姿で仁王立ちする写真も投稿している。
この”斜め上”の40歳記念写真には、イモトと親交の深い俳優・北川景子から「お誕生日おめでとう 写真がさすがすぎて（笑）素敵な40代になりますように！」という声のほか、ファンからも「年々顔つきが格好良い」「カッコよすぎぃぃぃ」「40歳というのが衝撃的すぎる」「イカす！似合ってる！」「キングダムのキャラ公開と思って2度見した」などの反響が寄せられていた。
