新たに家族になったコーギーの赤ちゃん犬。お迎えしてから1週間、お兄ちゃん犬の真似ばかりするようで…？可愛すぎるわんこ2匹の姿は話題を呼び、投稿は8.3万回再生を突破。「順番待ちエライ」「仲良しだね」「ぬいぐるみみたい♡」といった絶賛のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬を飼ってから1週間→先輩犬の後を追いかけて…あまりにも尊い『とにかく真似する光景』】

お兄ちゃん犬にべったりな赤ちゃん犬

Instagramアカウント「mimo_429」に投稿されたのは、コーギーの「レン」くんと新たに家族になった「レナ」ちゃん兄妹のお姿。このときレナちゃんは生後2か月の子犬、お迎えしてまだ1週間しか経っていなかったそうです。

お迎え当初はお兄ちゃんのレンくんがレナちゃんの様子を観察し、後をついて回っていたそうですが、わずか1週間足らずで立場は逆転！今ではレナちゃんが後を追いかけて真似っこしているのだとか。

この日も一生懸命レンくんのストーキングです。レンくんがお水を飲む様子をジッと見つめているレナちゃんは、お利口さんに順番待ちをしているかのよう。

なんでも真似っこ♡

レンくんがお水を飲み終わると『それ何？』とすかさず真似っこ。お水を飲んでいる間に姿を消したレンくんを慌てて探す姿はお兄ちゃんっ子全開です。こうやってレンくんから多くのことを学んでいくのでしょう。

段々とお転婆さんになってきたレナちゃんは、レンくんに立ち向かっていくこともあるのだとか。タジタジになりながらも優しく受け入れてくれるレンくんには頭が上がりませんね。尊すぎるコーギー兄妹の姿は、たくさんの癒しを届けることとなりました…！

お兄ちゃん大好き！真似っこレナちゃんの姿には「ちゃんと順番待ちエライ」「真似っこかわいい♡」「色々覚えて成長していくんだね」といった温かなコメントが寄せられました。

ベッドでコソコソ内緒話…！？

内緒話をしているかのような、微笑ましいふたりの姿も別投稿にて紹介されています。レンくんのベッドに入りぴったりくっつくレナちゃん。同じ体勢でお顔を寄せ合っているふたりは、まるでコソコソ話をしているかのよう…！

ふたつ並んだプリチーなお尻は、コーギーさんの魅力をこれでもかと堪能できる光景だったとか。飼い主さんの視線に気づいたレンくん、振り返ったお顔は驚きつつもちょっぴり恥ずかしそうだったそう。レナちゃんの子守をしているところを見られて、気恥ずかしかったのかもしれませんね。

お迎えわずか1週間で仲良し兄妹の爆誕！レナちゃんの成長とレンくんのお兄ちゃんっぷりから目が離せません♡

Instagramアカウント「mimo_429」には、レンくんレナちゃん兄妹の微笑ましい日常を見ることができますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mimo_429」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております