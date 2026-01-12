2026年の「夕方ワイド新潟一番」の放送が1月5日にスタート。この日、弥彦神社へ参拝するため弥彦村を訪れた西辻アナウンサー。まずは観光拠点「おもてなし広場」で弥彦の名物グルメを味わいました。





弥彦の名物グルメをチェック

弥彦神社に2026年の新潟一番の飛躍を願いに来ました。



後ほど参拝するとしまして、まずはグルメからご紹介していきたいと思います。

まずは「ミコぴょんクレープ」

まずご紹介するのはこちら、ミコぴょんクレープです。（※ミコぴょんは弥彦村の公式キャラクター）



ミコぴょんの顔がモチーフになっていて、かわいらしいですよね。



ミコぴょんの顔はクリームなんですけど、クリームの華やかな甘みと中にイモが入ってるんですよ。



イモの優しい甘みもしっかりと感じられてとってもおいしいです。



移動して、まだまだグルメご紹介していきたいと思います。



弥彦は、本当に雪景色となっています。



弥彦神社は正月三が日で18万人ほどの参拝客を見込んでいたということなんですが、この雪の影響で例年よりも少し少なかったということなんです。



焼きたての味

続いてご紹介しますのは、焼き団子です。



しょうゆ味とみそ味があるということで、きょうは、みそ味をご用意いただきました。



焼きたてです。



そしてこちらは「福々焼き団子」ということで、福が来るそうです。



いただきます。何より温かいです。



焼きたてですからね。すごく、もちもちの食感で、みそのうま味がしっかりと感じられます。



福を体内に入れたということですので、ことしは福が来る1年になると思います。



「カラフル団子」がズラリ並ぶ

店内には、心くすぐられるような華やかなカラフル団子がずらりと並んでるんですよ。



ふだんは2本（セット）で販売しているということなんですけど、お正月限定ということで3本で販売しています。



お正月の飾りつけも、とってもかわいらしいです。



いちご味をいただきます。



かめばかむほど、だんごの弾力がすごいですね。



いちごの甘い香りもおいしいですし、これで心が晴れました。いい一年になりそうです。



雪景色の弥彦神社へ

あたり一面が雪景色となっています。弥彦神社の本殿に移動してきました。



そう、私の使命は2026年の「夕方ワイド新潟一番」の飛躍を願うことです。



弥彦神社には伝統的な作法があるのをご存じでしたか。

「2礼4拍手1礼」

2礼4拍手1礼なんです。



ちょっと遠いところからなんですが失礼します。



2礼4拍手。ことし「新潟一番」良い番組になりますように。



そして、1礼。



おみくじの結果は…

そして先ほど、弥彦神社で、おみくじを引きました。



ことし初めてのおみくじなんですが、まだ結果を見ていません。



ぜひ皆さん見守ってください。



果たして西辻の、ことしのおみくじは‥‥。



やった！



ことし、2026年、「大吉」でした。



このおみくじ、本当にうれしい結果でしたので、ことしもコツコツ頑張っていきたいと思います。



午年の神社に馬の絵馬

ことしは午年（うまどし）ですよね。



その馬が描かれている絵馬が飾られているんです。



かなり大きな絵馬で馬の躍動感が伝わってきます。



そしてこの馬と神社には深い関わりがあるんです。



もともと神社では神に祈願する時に動物の馬を奉納していたんですが、あまりにも高価だったためこの馬が描かれている板、すなわち絵馬を奉納するようになったんです。



さらに、弥彦神社ではもう一つ馬との深い関わりがあるんです。



もう1つの馬との関わり

それがこちらです。



「神馬舎」といいまして、本殿の通りにあります。



普段は、とびらが閉まっているんですが、お正月に合わせて開いており、中にいるのは木彫りの馬です。



「神馬」というのは神の馬というふうに書きまして、神に仕えていた馬です。



神聖な存在だったということなんです。



1月15日まで開いているということです。



絵馬に書いた願いは？

神社には絵馬も飾られています。



「高校合格できますように」だったり、「大切なみんなを幸せにできる一年になりますように」だったりと、皆さんの素敵な願いが書かれていて、この願いがかなうといいなと思いますよね。



私、西辻も願いを書きました。



2026年。”ウマ”いものを食べて、健康に生きる。



ということでうまいもの、すなわちおいしいものをたくさん食べて、ことし一年も健康的に生きていきたいと思います。

