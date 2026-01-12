1月12日、令和7年度「二十歳のつどい」が港区・東京プリンスホテルで行われ、同日に放送される月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務める橋本環奈がサプライズ登壇した。

橋本は本式典の「二十歳のつどい実行委員会」が企画したゲストトークセッションに登場。青いドレスに身を包んだ橋本がサプライズ登場すると、出席者の「えー！」という驚きの声が上がり、会場にこだました。

メッセージを求められた橋本は「おめでとうございます」と挨拶。現在26歳だが、小学生のころから仕事をしており、成人式にも出席しなかったため「こうして皆さんの晴れ姿を見ることができて、うれしく思います」と語る。

続けて「それぞれいろいろな思いを抱えていると思うんですけど、大人になって私自身がすごく思ったのは『自分の行動や言葉に責任を持たなければならない』ということです。日々仕事をしていく中で、いろいろな人、いろいろな作品と出会わせていただきますが、やはり自分の言葉が未来を形作ると思っているので、そこを念頭において進んでいます。この場に登壇して『皆さんにどんな言葉をかけたらいいんだろう』と緊張していたものの、皆さんが未来に向かって素敵なまなざしを向けているので安心しましたし、私も皆さんのパワーをいただいて、明日からも一生懸命頑張ってまいりたいなと思いました。改めておめでとうございます」と祝福の言葉を述べた。

また「人生の出発点」となった出来事を問われると、自身も20歳のときだと回顧。「小学生のときから仕事をしていますが、それまで『仕事とはなんだろう』と深く考えたことがなかったんです。悩みや大変なこともたくさんあるけれど、そこも含めて、人生を作っていく部分だと思ったので、20歳になったときに『しっかりしなきゃな』とすごく思いました。10代のとき、皆さんに褒めていただくこともありましたが、20歳になって、そこであぐらをかいてはいけないなと思いましたし、『頑張ろう』と自分で鼓舞した日でもあります」と振り返った。

登壇した実行委員会が式典当日に放送される『ヤンドク！』について触れた際には「告知していただいてありがとうございます！」と反応し、会場の笑いを誘う。告知コメントを求められると「私が演じる元ヤンの田上湖音波は、ヤンキー魂を持った強くてかっこいい女性です。学校に行ってなかったところから自力で勉強し、脳神経外科医となり、活躍していきます。もちろん医療ものとして真面目な部分もありますが、登場人物たちのキャラクターが濃いし、テンポ感よく、クスッと笑えるシーンもたくさんあります。ぜひ今日から見ていただきたい気持ちがあるのですが……皆さん今夜食事に行くなど予定があるんじゃないですか？ ぜひ録画やTVerなどでご覧ください」とユーモアを交えながら、PRしていた。

（文＝浜瀬将樹）