「ステキな三姉妹ですね」女子バレー元日本代表の近影“3ショット”に反響「三大アタッカーやん」

大友愛さんら女子バレー元日本代表の3ショットが反響を呼んだ(C)産経新聞社

バレーボール女子元日本代表で、春高バレーの中継で解説を務めた大友愛さんが1月11日、自身のインスタグラムを更新。同じく元日本代表の栗原恵さん、木村沙織さんとの3人で撮った写真を公開している。

【写真】「3人の女神様」女子バレー元日本代表の“3ショット”をチェック

3人は春高バレーで再会したと思われ、それぞれが大会のキーホルダーを手に笑顔を浮かべるなどしており、「きゃわいー キーホルダー」と綴っている。

この投稿にはファンから「皆様、素敵過ぎます」「キーホルダーほしいです！かわいいですね」「わぁー綺麗〜 素敵過ぎますね」「3人の女神様」「ステキな三姉妹ですね」「元日本代表一番強かったメンバー3人ですね」「三大アタッカーやん」と、多くの反響が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]