¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤ÈÁ°´ÆÆÄ¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¤¬ÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¡Ö°é¤Æ¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏ¸µ½Ð¿È¤ËÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÃæÆüÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÁ°´ÆÆÄ¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½»Ø´ø´±¤Ï£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£Àï¤¨¤ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Î©Ï²»á¤â¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¡ÖÀïÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÕ¤ËÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ï¡Êµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤é¤¬¡ËÈ´¤±¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï£²ºÐ¾å¤ÎÀèÇÚ¤ò¡Ö·»µ®¡×¤ÈÊé¤¤¡¢å«¤Î¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¡£´ÆÆÄ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤äÆñ¤·¤µ¤â¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Î©Ï²»á¤Ïº¬Èø¹·Åê¼ê¤ÎÌî¼ê¤«¤é¤ÎÅ¾¸þ¤ò¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥í¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÌµÍý¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤É²óÁÛ¡£»Ø´ø²¼¤Ç¿¤ÓÇº¤ó¤ÀÀÐÀî¹·ÌéÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤â£²£µÇ¯¤Ï³«Ëë£´ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡Ö²æËý¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²æËý¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î»Îµ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ²»¡££²£¶Ç¯¤Îµ¯ÍÑË¡¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ï²»á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡Ö¤³¤ÎµåÃÄ¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡£¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤â¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç¤Î²òÀâ¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¸þ¤¤Ê²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ïµå¾ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤ÁË¾¤ß¡Ö°ìÌò¡¢¤ª½õ¤±¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£