女優の橋本環奈（26）が12日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。自身の睡眠について明かす場面があった。

この日スタートの主演ドラマ「ヤンドク!」（月曜後9・00）で共演する俳優の向井理とともに出演。現場での橋本について、向井は「いやもう、凄い体力ですよ。ずっと、今はまだ大人しい方です。現場ではずっとしゃべってますし。でも台本読んでるのを見たことないし、凄い体力だと思います。その明るさにみんな引っ張られて、凄くいい雰囲気」と感心。橋本も「うれしい。元気ですね。本当に体力はある方だと思います」と笑顔を見せた。

そんな向井から橋本に聞きたいこととして「1日何時間寝てますか？」と質問が投げかけられた。

向井は「やっぱりドラマって朝早いですし、夜は10時とか11時とか行く時もあるんで。で、それでも当然セリフも完璧。当然難しいセリフもあります。それで、朝からずっと元気。どれぐらい寝たらその体力をキープできるんだろうと。僕そんなに寝るタイプじゃないんで」と話した。

これに、橋本は「私は時間よりも、レム睡眠、ノンレム睡眠っていう、1時間半区切りとか3時間区切りを凄い意識してて。だいたい6時間。の前は4時間半。4時間半か6時間です。どっちかです。もう全然短くもないですし、しっかり寝ますけど」と回答した。

MCの設楽統が「寝入りはいいんですか？すぐ寝れる？」と聞くと、橋本は「すぐ寝れます。寝る時に目を瞑って、眼球を左右に動かすと、その揺れで寝ぶりにつきやすい」とマメ知識を披露。「へえー！ええ！？何その知恵？」と驚きの声が上がる中、橋本は「キョロキョロしてるとすぐ寝れます。温度感だけじゃなくて、湿度もどれぐらいに保つかとかも部屋の湿度とかも毎回測ったりとか。あの、寝具も全部変えたりとか。枕大好きで。いっぱい変えました。と言いつつ、地方のホテルとかすぐ寝れます。結局、枕よりも私の素質なのかなって。すぐ寝れちゃう。こんなこだわってるのに」と大笑いした。