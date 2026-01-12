◇練習試合 ▽３５分×２本 Ｊ２磐田６−２藤枝東高

Ｊ２磐田は１２日、静岡・磐田市で藤枝東高と今季初の実戦となる練習試合（３５分×２本）を行い、６―２で快勝した。新体制の初陣で、磐田Ｕー１８出身のＭＦ藤原健介（２２）が１本目に２ゴール１アシストと存在感を示した。

開始６分、藤原が今季チーム１号となる先制点を奪取。２０分には左ＣＫのキッカーを務め、ショートコーナーからゴール前へパスを供給。２点目となるＭＦグスタボ・シルバの追加点をアシストした。さらに３５分、クロスバーに当たったこぼれ球に頭で飛び込み、４点目を記録した。チームは今季からコーチから昇格した志垣良監督のもと、可変システムを採用。藤原は複数のポジションをこなし、流動的な動きで相手をかき乱した。

オフ明け初実戦ながら藤原は「体はきつかったですが、とにかくチャレンジしようと思っていました。結果につながって良かった」と前向きに振り返った。

磐田市生まれで、下部組織育ちの藤原は、２０２２年にトップ昇格。一昨年はＪ３北九州、昨季はＪ３栃木ＳＣへ育成型期限付き移籍で経験を積み、守備強度やボールへの関わり方を磨いてきた。「成長は感じていますが、磐田で（それを）示さないと意味がない」と気を引き締める。新シーズンへ向けた第一歩で確かな手応え。「ジュビロの漢（おとこ）になるという気持ちです」。地元育ちの背番号７７が、磐田をけん引する。（伊藤 明日香）