8人組アイドルグループ、CUTIE STREETの増田彩乃（22）が“走力向上”を目標に掲げた。12日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「令和8年渋谷区はたちのつどい」に出演。終了後の取材で学生時代を振り返り「あの頃の方が体力はあったなと」と一言。最近は乗りたい電車の時間ギリギリに駅に到着した際の「ダッシュ」への衰えを感じるといい「限界がきても走り続けて、自分をこえていきたい」と力を込めた。

報道陣からは「余裕のある生活を心がければ」とアドバイスも飛び「そうですね。それです。余裕のある生活をしたい」と笑顔で話していた。

この日のステージでは20歳を迎える若者を前に、「かわいいだけじゃだめですか？」「ラブトレ」「ハロハロミライ」など5曲を披露。川本笑瑠（23）は「ライブをしていて、今日見ている人たちがおじいちゃん、おばあちゃんなった時に『自分たちの時は、きゅーすとが来たよ』と言ってもらえるグループになりたいなと思いましたし、私たちのフレッシュな全力さも伝わったらいいなと思います」と振り返っていた。