原宿駅から徒歩約10分、「喫茶 植物最高」は、オリジナルハーブティー専門店「NeRoLi herb（ネロリ ハーブ）」の植物療法士、菅原あゆみさんと新羅慎二さん（湘南乃風・若旦那さん）がオーナーを務める薬膳カフェです。

“植物で健康になる方法”を伝えるラジオポッドキャスト「植物最高Radio」から生まれたお店で、ラジオ内で登場したメニューが実際に提供されています。

カレーの香ばしい匂いとともにあらゆるハーブの入った瓶がお出迎え。温かなオレンジ色の照明がこだわりの瓶を照らしていて、圧巻の入口です。

カウンターにもさまざまな種類のブレンドハーブがずらり。各テーブルに飾られた植物は赤色と緑色に統一され、木に囲まれた空間から異国感が漂います。

カウンターの木材には熊本災害材を使用しています。

内装の木材にも廃材が用いられていて、とってもエコ。森の中にいるような気持ちで木や自然の温もりを感じてほしいという願いを込めて、こだわってデザインしたんだそう。

落ち着いた店内では、ポッドキャスト「植物最高Radio」が流れていて、料理を待っている時間にラジオも楽しめます。

カウンター席は、おひとりさまでも利用しやすいのもポイント。カウンター越しにスタッフと相談しながら、ハーブドリンクのメニューを決めることもできます。

窓際の席では、靴を脱いでくつろぎながら食事をすることができます。ゆっくり足を伸ばして気楽に薬膳料理を楽しめるところが魅力。

お店のコンセプトである”深呼吸をするみたいに 植物を食べて、飲む”を存分に生かす、内装のこだわりを感じます。

今回は「喫茶 植物最高」の看板メニュー「薬膳カリー（副菜全部のせ）」、おすすめハーブティーの「めぐりブレンド」、「インナービューティーブレンド」、大人気デザート「Prime QualityのRAWチーズケーキ」をご紹介します。



「薬膳カリー（副菜全部のせ）」2000円

スパイスの香りが食欲をかきたたせる「薬膳カリー（副菜全部のせ）」。冬虫夏草やターメリック、カルダモンなどの40種類以上のスパイスを使用した、色鮮やかな薬膳カレーです。「冬虫夏草（とうちゅうかそう）」は漢方にもよく使われるキノコの一種。免疫力向上や疲労回復に優れているほか、いろいろな栄養素がバランスよく含まれていると言われているのだとか。稀少で高価なので少量で使用することが多い食材ですが、このカレーにはふんだんに使われているのだそう。

疲労回復、美肌効果、風邪や生活習慣病予防など、健康的。薬膳カレーではあるものの、刺激の強い辛さや苦み、クセはまったくなく、子どもでも食べやすい味わいです。

副菜もたっぷりと乗っています。酸味のあるキャロットラペや紫キャベツのビネガーマリネ、嗜好促進や抗酸化作用があると言われる味噌薬味麹、クリーミーなポテトサラダなど贅沢なラインナップ。どれもオーガニック野菜を使用していて、とことん健康にこだわった逸品です。

種類豊富な副菜のおかげで、味に飽きることなくカレーを堪能できます。

カレーだけでなくお米にもこだわりが。オーナーである若旦那さん自身が取り寄せているというお気に入りの玄米のほか、23穀米と黒米がブレンドされています。

玄米独特のパサパサ感はまったくなく、クセがない食べやすいお米。もっちりとした弾力があり、よく噛んでカレーと味わうことでより満腹感を得られます。

食後は体の中から指先まで温まるので、冷えが気になる方のサポートには特におすすめ！



健康の悩みに寄り添うハーブドリンク

（写真左から）「インナービューティーブレンド」950円、「めぐりブレンド」950円

今回は女性におすすめのハーブティーを2つご紹介。種類によって異なるサポートがあります。

夕日のような赤色が特徴の「めぐりブレンド」は、「喫茶 植物最高」イチオシのハーブティー。健康的なめぐりを保ちつつ、肥満や糖尿、便秘、血圧などが気になる方へのサポートにおすすめ。香りには緊張を和らげ、リフレッシュできるのだそう。

グラスに注ぐと、甘いカモミールの香りが。渋みや苦みはなく、ほんのり甘い味わいです。ルイボスティーに近い飲み口で、甘いスイーツとよく合いそう！

体内のめぐりをサポートするブレンドのため、体の内側からポカポカと温まっていく感覚がありました。

美しい青色が特徴的な「インナービューティブレンド」は、内側から美を整えたい方に。

ビタミンCが豊富なバタフライピーや柿の葉がブレンドされていて、ニキビや肌荒れ予防、健やかな肌をサポートするのだとか。肌トラブルを抱えている人には注目のハーブティーです。

ほんのりと香るローズとオリーブが気分を落ち着かせ、上品さを後押ししています。「めぐりブレンド」よりも甘さは控えめなため、すっきりとした後味。見た目の色に反してとても飲みやすく、料理と一緒に飲むのもおすすめです。

「インナービューティブレンド」は、30分ほど経つと青色から紫色へと変化。夜空のようなきれいな色で、香って、飲んで、見て楽しいハーブティーです。



甘いのに罪悪感がない！ ビーガンチーズケーキ

「Prime QualityのRAWチーズケーキ」880円

かわいらしい薄桃色が特徴の「Prime QualityのRAWチーズケーキ（プライム クオリティのローチーズケーキ）」は、甘いのに罪悪感がないヘルシースイーツです。

その秘密は、乳製品不使用、非加熱で作られていること。乳製品を使わず、ナッツをベースとした発酵食品を使ってチーズケーキの風味を再現。非加熱で作ることにより、加熱すると消えてしまう酵素を生きたままケーキに取り入れることができるのだとか。

ケーキはゼラチンではなくココナッツオイルで固めていて、フォークを入れただけでなめらかさを感じます。ケーキ部分のまろやかさからクルミとカシューナッツのザクっとした食感のタルト部分まで、余すことなく楽しめます。

ぜひハーブティーと一緒に召し上がってみてはいかがでしょうか？

ドリンクメニューは、健康をサポートしてくれるハーブティーや、お花とフルーツがふんだんにブレンドされた美容にうれしいハーブティーなどさまざまなラインナップ。

種類が多いとどれを選べばいいかわからなくなってしまいそうですが、スタッフの方に相談すると自分の身体の悩みに合うドリンクを選んでくれます。

それぞれサポートが違うため、今の自分に合ったハーブティーが見つかるはず。

健康に寄り添った薬膳カフェ「喫茶 植物最高」。ランチタイムは混みやすいですが、13時半以降夕方の時間帯は比較的ゆったりしています。あなたが今抱えている健康のお悩みをほんのり癒してくれるかもしれません。薬膳料理＆ハーブブレンドでほっとひと息ついてみませんか？

■喫茶 植物最高​（きっさ しょくぶつさいこう）

住所：東京都渋谷区神宮前3-28-8 岡本ビル3F

TEL：03-6844-3934

営業時間：木〜火曜12〜21時（20時LO）、土曜12〜23時（22時LO）

定休日：水曜



