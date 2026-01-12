IVEイソ、美デコルテ＆肩ライン輝くノースリ衣装姿「オーラがすごい」「ゴージャス」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が11日、自身のInstagramを更新。デコルテが輝かく衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気K-POPメンバー「肌の透明感がすごい」胸元輝くゴージャス衣装姿
イソは、ビジューが散りばめられた白のノースリーブ衣装姿の写真を複数公開。美しいデコルテや華奢な肩のラインが印象的なショットとなっている。
この投稿にファンからは「女神様降臨」「ゴージャスで目が開けられない」「オーラがすごい」「妖精みたい」「肩と腕のラインが完璧」「肌の透明感がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆IVEイソ、オフショル衣装披露
◆イソの投稿に反響
