【7位〜12位】1月13日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】魚座
総合運：★★★☆☆
物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。
出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションを何よりも大事にすると◎。
金運
基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。
ラッキーアイテム：文房具
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。
恋愛運
なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。
金運
自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。
ラッキーアイテム：フェイスパック
ラッキーカラー：ブラック
【9位】山羊座
総合運：★★☆☆☆
すぐそばにいてくれる人たちが、今日は、あなたに喜びや気づきを与えてくれるはず。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿を見せてください。笑うときに人と目をあわせると、喜びはさらに大きくなっていきます。
恋愛運
長所も短所もすべてひっくるめて「魅力的だな」と思える日。恋の相手に対しては、愛情と理解が深まるのを感じられるでしょう。出会った相手には、あなたも自然体で接することができそう。笑いあうことで、恋がグンと盛り上がります。
金運
友情や自由な時間などに対して、｢お金よりもはるかに大切だ｣という気持ちが強くなる運気。重要なのは、どちらも大切なのだと忘れないこと。友情や自由時間を保つのにお金も不可欠だと確認すると、お金との縁も強くなります！
ラッキーアイテム：乳製品
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】射手座
総合運：★★☆☆☆
今日は、ひとつのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。
恋愛運
あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、なにもしなくてOK。特に、中途半端な優しさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切りやさしくすると接近の可能性アリ。
金運
｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。
ラッキーアイテム：ポラロイド
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。
恋愛運
「なにをしてほしいか」ではなく「相手のためになにができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。
金運
今日は｢お金を失った…｣｢無駄遣いだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関してなにもアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。
ラッキーアイテム：記念コイン
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】蟹座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分のなかで想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイディアを生かしやすくなるはず。
恋愛運
複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、おしゃれが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。
金運
ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。｢買うべきだ｣と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！
ラッキーアイテム：ミントタブレット
ラッキーカラー：オレンジ