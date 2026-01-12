「地道に親孝行したい」「家を買ってあげたい」親への感謝の言葉も…どんな大人になりたいですか？「二十歳の誓い」大調査

12日は成人の日です。

千葉・浦安市の恒例となっている東京ディズニーランドの二十歳の集いで人気キャラクターたちが祝福したのをはじめ、各地で二十歳を祝う式典が開催されました。

皆さん、どんな夢や希望を抱いているんでしょうか。

マンモス式典として知られる神奈川・横浜市では、二十歳となる約3万5000人が参加しました。

そして11日、福岡の北九州市でも、ど派手な衣装と髪形の若者たちの姿がありました。

そんな二十歳の皆さんに、「どんな大人になりたいか」抱負を聞いてみると、「管理栄養士をめざして、大学も管理栄養学科にいっている。将来の夢としてかなえられたらいいな」「鍼灸師です」「お嫁さんになりたいです」「美容看護師です」「保育士になりたいです」「地域復興に携わる人材として、政治家だったり目指して頑張っていきたい」「自分でデザインして洋服を販売したい」など、思い思いの夢を語ってくれました。

そして、独特なヘアスタイルが決まっている男性は「4月から警察官になります。こんな髪形ですけど…（4月からは）七三の短髪みたいになると思います。子どもが笑顔で過ごせるような街づくりをしていきたいです」と話していました。

そして多く聞かれたのが、これまで育ててくれた親への感謝の言葉です。

ドイツからの留学生は「親に家を買ってあげたい」と話していました。

先輩たちは二十歳の時に何を思っていたのか、成人の日の思い出を聞くと「友達でうるさくして注意されたのが思い出。迷惑かけたなというのはあります（60代）」「飲んだくれて酔いで朝迎えて、寝ながら着付けしていった成人式。フラフラしながら迎えた（20代）」「すごく久しぶりに会う友達が多かったので、すごく楽しかった思い出がいちばん。そのときは教員をめざしていたので。（Q.その後は？）今は教員として働いています（30代）」「（20歳の時に）夢みていたことは…お金欲しいなと思ってた。今でも思ってるけど、まだかなえられていない。でも『結婚して子どもがほしい』とはずっと思っていた。（結婚して）子どももいるので、もう90点くらいでいいでしょう（40代）」といった声が聞かれました。

二十歳になった若者に、先輩からは「とにかく楽しいのが一番なので、人生楽しんでもらいたいと思う」「『若い人頑張れ！』と言いたい」「やっぱり一生懸命、誠実に生きていけたらいい」と応援の言葉が送られました。