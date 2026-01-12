4つの言葉に共通して入る「ひらがな2文字」を当てる脳トレクイズです。遊びやファッション、慣用句など、意外なところで繋がるあの言葉が正解！ 1分以内の正解を目指して、頭をフル回転させてみてください。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解けるはずです。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

はな□□
□□つき
□□んぎ
きり□□

答えを見る






正解：ふだ

正解は「ふだ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ふだ」を入れると、次のようになります。

はなふだ（花札）
ふだつき（札付き）
ふだんぎ（普段着）
きりふだ（切り札）

カードゲームを指す「花札」や「切り札」だけでなく、日常の衣服を表す「普段着」など、意外なところで同じ文字が使われていることに気づけましたか？ 完成後の意味をイメージすることが解答の近道です！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)