もらったらうれしい「北海道の1000円〜1500円未満のお土産」ランキング！ 2位「生チョコレート（ロイズ）」を抑えた1位は？
種類が豊富過ぎて何を買えばいいか迷ってしまうときこそ、多くの人に愛され続けるロングセラーや、お手頃な名品を知っておくと重宝します。手に取りやすい価格帯に絞って、贈る相手を選ばない安心感がある北海道のお土産の数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、北海道のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「北海道の1000円〜1500円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「口どけの良さと濃厚な味わいはさすがロイズで、特別感があるからです」（20代女性／大阪府）、「北海道らしい贅沢感があるし、もらうと特別感があり、うれしいと思うから」（30代女性／石川県）、「ロイズの生チョコはなんどもお土産にしていますがいつも喜ばれます。とっても美味しいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「北海道と言えばやっぱり白い恋人で、もらったら嬉しいお土産です。ラングドシャのお菓子で一番好きなお菓子です」（30代女性／群馬県）、「定番ながら、クリームの独特の風味と食感がやみつきになるため」（40代男性／東京都）、「小さい頃から有名で、懐かしさもあり、ときどき食べたい」（50代女性／熊本県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、北海道のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「北海道の1000円〜1500円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：生チョコレート（ロイズ）／59票2位にランクインしたのは、ロイズ（ROYCE'）の「生チョコレート」です。北海道の生クリームをたっぷりと使い、シルクのような滑らかな口どけを実現した至福のチョコレート。オーレをはじめ、抹茶やシャンパンなどバリエーションも豊富で、20粒入り1215円という価格以上に高級感を感じられる点が、もらう側にとっても非常に魅力的なポイントです。洋酒が香る大人の味わいから、子どもも楽しめるミルク系まで、幅広い層に喜ばれる「もらってうれしい」ギフトの筆頭格です。
回答者からは「口どけの良さと濃厚な味わいはさすがロイズで、特別感があるからです」（20代女性／大阪府）、「北海道らしい贅沢感があるし、もらうと特別感があり、うれしいと思うから」（30代女性／石川県）、「ロイズの生チョコはなんどもお土産にしていますがいつも喜ばれます。とっても美味しいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：白い恋人（ISHIYA）／114票1位に輝いたのは、ISHIYAの「白い恋人」でした。12枚入りで1036円というリーズナブルな価格ながら、その知名度と安定感は抜群。サクッとしたラング・ド・シャとホワイトチョコレートの組み合わせは、まさに「北海道土産の正解」として全国的に愛されています。誰に贈っても間違いなく喜ばれる安心感と、北海道旅行の思い出を想起させるブランド力が支持され、2位以下に大差をつけて「もらったらうれしいお土産」トップの座に輝きました。
回答者からは「北海道と言えばやっぱり白い恋人で、もらったら嬉しいお土産です。ラングドシャのお菓子で一番好きなお菓子です」（30代女性／群馬県）、「定番ながら、クリームの独特の風味と食感がやみつきになるため」（40代男性／東京都）、「小さい頃から有名で、懐かしさもあり、ときどき食べたい」（50代女性／熊本県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)