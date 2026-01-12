Image: Wes Davis / Gizmodo US

小さくてかわいいけど、集まれば化けるか？

1月6日(火)〜9日(金)までラスベガスで開催、世界最大のテクノロジー見本市・CES 2026。まさかのスウェーデン発祥の家具・インテリアメーカーのIKEAがブースを構え、驚きの新製品を発表していましたよ。

お値段たった10ドルのシャレたスピーカー

IKEAが今年4月に発売する「Kallsup」は、ホワイト・レッド・グリーンの3色デザインのBluetoothスピーカー。日本円にして約1,500円となる10ドルから手軽に購入できるのが大きな特徴です。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

Kallsupは、1辺が2インチ（約5cm）の立方体のキュービックデザイン。とてもコンパクトで、スピーカー部以外には充電用のUSB-Cポートと、コントロール用に2個のボタンがあるだけというミニマル仕様です。

ボタンを押すとサウンドで操作のフィードバックがあるほか、LEDランプによるステータス表示はあるものの、いたってシンプルな構成ですね。

最大100台繋げられる！

この低価格＆コンパクト仕様に、高音質を求めることはできないでしょう。でも、Bluetooth 5.3対応のデザイン性もよいスピーカーを、手軽にIKEAで購入できるようになる意義は大きいかも。

そういえば、Apple（アップル）とのコラボまでうわさされていましたし、これもIKEAがデジタル家電に本格進出してくる第一歩なのかもしれません。

なお、Kallsupの強みは、再生ボタンの長押しで、次々とペアリングしてはマルチスピーカーシステムを構築できることにあります。その数、なんと最大100台まで連携可能！

好きなカラーでそろえて配置し、インテリアにもなる音響システムが自由自在に作れるのは魅力ですよね。日本でも発売してほしいなぁ。