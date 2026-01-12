麻布台ヒルズで『ルックバック』展覧会が開催！ 作品へのオマージュを込めたコラボメニューも登場
劇場アニメ『ルックバック』の展覧会「劇場アニメ ルックバック展−押山清高 線の感情」が、1月16日（金）〜3月29日（日）の期間、東京・虎ノ門にある麻布台ヒルズ ギャラリーで開催される。
【写真】印象的なワンシーンから着想！ 特製クレープなどコラボメニュー
■押山監督によるライブドローイングも決定
今回開催される「劇場アニメ ルックバック展−押山清高 線の感情」は、コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作『ルックバック』の劇場アニメ作品を題材に、劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催した展覧会。
本展では、押山監督と本作に携わったクリエイターたちが、“どのように原作の世界観を紡いでいったか”という点に着目し、マンガ作品がアニメーション作品として昇華されていくまでの軌跡とこだわりが紐解かれる。
また、押山監督本人が会場壁面に直接絵を描くライブドローイングが決定。何が描かれるかはお楽しみで、第1弾は2月3日（火）17時00分〜18時00分、第2弾は2月10日（火）17時00分〜18時00分に行われる予定だ。
さらに、展覧会開催を記念したコラボメニューも「麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ」で提供。印象的なワンシーンから着想を得た特製クレープや、物語に登場する喫茶店の情景を思わせるドリンクなど、作品へのオマージュを込めたメニューが味わえる。
【写真】印象的なワンシーンから着想！ 特製クレープなどコラボメニュー
■押山監督によるライブドローイングも決定
今回開催される「劇場アニメ ルックバック展−押山清高 線の感情」は、コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作『ルックバック』の劇場アニメ作品を題材に、劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催した展覧会。
また、押山監督本人が会場壁面に直接絵を描くライブドローイングが決定。何が描かれるかはお楽しみで、第1弾は2月3日（火）17時00分〜18時00分、第2弾は2月10日（火）17時00分〜18時00分に行われる予定だ。
さらに、展覧会開催を記念したコラボメニューも「麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ」で提供。印象的なワンシーンから着想を得た特製クレープや、物語に登場する喫茶店の情景を思わせるドリンクなど、作品へのオマージュを込めたメニューが味わえる。