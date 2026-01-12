¡Ö¤¢¤ì¡¢È±¤ÎÌÓ!?¡×àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáV6²ò»¶¤«¤é5Ç¯¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÊ¸¹ë¤ß¤¿¤¤!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¤ËÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë!!¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö20th Century(ÄÌ¾Î¡§¥È¥Ë¥»¥ó)¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§(49)¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Å·µ¤¡£¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆüËÜ²È²°¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ë´ã¶À¤ò³Ý¤±¡¢¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶¤¬´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´é¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°æ¥Î¸¶¤Ë¡Ö¤ï¡¼¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ªÉþ¤¬·ã¤·¤¤¡ª¡ª¤¢¤ì¡¢È±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼!?¡×¡ÖÁë¤Ë¸þ¤«¤¦´ù¡¢Ê¸¹ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥Î¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë!!¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬Á´¿È¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ã¥Á¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡¢²¿¤ä¤é¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¥Á¥é¥Û¥é¡×¡Ö¹á¿å¤¬¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤ëÎÞ¡£V6¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ìÈëÌ©´ðÃÏ!? ¤â¤Ï¤ä·Ê¿§¤Î¤¤¤¤½É¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¼Ì¿¿¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°æ¥Î¸¶¤¬½êÂ°¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖV6¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2021Ç¯11·î1Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£