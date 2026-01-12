¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÍÂ¼´ÆÆÄ¡Ö°µÅÝÅª¤Ê´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à 3¡½0 ¼¯Åç³Ø±à¡Ê2026Ç¯1·î12Æü¡¡MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò3¡½0¡ÊÁ°È¾2¡½0¡Ë¤ÇÇË¤ê¡¢Èá´ê¤ÎÁª¼ê¸¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤È¤Î¡È²ÆÅß2´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©Àª¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÂè74²óÂç²ñ¡Ê1995Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢Âè83²óÂç²ñ¡Ê2004Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¼¯»ùÅç¼Â°ÊÍè¡¢21Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡£ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤Î1995Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤â±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÁª¼ê»þÂå¤È¤ÎÍ¥¾¡¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤È¤ª¤É¤±¤ÆÅú¤¨¤¿¡£·è¾¡¤Ë¤ÏÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6Ëü142¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤È¤¢¤ê¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î»þ¤Ï6Ëü¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÉñÂæ¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡È·Ê¿§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß2´§¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¡£Æü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎò»Ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤é¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£3Ç¯Á°¤ËÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£6Ëü¿Í¤¬Æþ¤ë¹â¹»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Îò»Ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç²ñ¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£