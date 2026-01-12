先日、１８歳の誕生日を迎えた、モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「小籠包がすきすぎる 食べ歩きだーーいすき」 ＳＮＳにオフショット公開





希空さんは「小籠包がすきすぎる 食べ歩きだーーいすき」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、希空さんが、ガラス張りのビルや植物を背景に、長い箸で小籠包を掲げる姿が印象的です。白い容器に盛られた緑と白の小籠包の対比が目を引きます。穏やかな微笑みを浮かべながらカメラを見つめる表情からは、「食べ歩きだーーいすき」という彼女の言葉通りの幸せな瞬間が伝わってきます。







先日、誕生日を迎えた際に、希空さんは「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と、ドレス姿で花束を抱えた写真と共に記していました。







希空さんのWEB上での注目は大きく、2026年1月12日17時00分現在で、Instagramのフォロワー数は114.7万人に到達。YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.5万人に達するなど、多くのファンから支持を集めています。







【担当：芸能情報ステーション】