「オッズパーク杯 和歌山グランプリ・Ｇ３」（１２日、和歌山）

脇本雄太（３６）＝福井・９４期・ＳＳ＝が最後の直線で強烈な伸びを見せて１着。昨年１０月の京王閣記念以来、新年１走目の開催で１８回目のＧ３優勝を飾った。２着は松井宏佑（神奈川）マークだった郡司浩平（神奈川）、３着に郡司を追った簗田一輝（静岡）が入った。

豪脚を繰り出して僅差の勝負を制した脇本。左肘の負傷があり、手負いの状況での優勝に「苦しい状況で心配はあったが、自信になる」と振り返った。

単騎だった決勝は最後方から進め、勝負どころでも動かなかった。「（別線の）どんな動きでも力を出せるところからと思っていた。前の動きは気にしていなかった」と残り１周で９番手でも慌てずに機を伺い、８番手から仕掛けた杉浦侑吾（栃木）に乗って浮上。最終４角であおりがあったが、大外を伸びてグランプリ覇者の郡司をとらえた。

２６年最初の記念だった立川では弟の勇希（１１５期）が優勝。２開催目となる和歌山では兄が優勝してみせた。「負けたくないのは多少ある。そこは出せたかな」と笑った。「一発目での優勝はプラスになる。治療しながら次へつなげていきたい」と完治はもちろんだが、苦しい状況でも最強の脚力で今年もタイトルを積み重ねそうだ。