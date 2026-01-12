高橋みなみ、骨折のクロちゃんの近影公開 痛々しいコルセット姿に 「久しぶりに黒川に会ったら」お年玉せがまれる
元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（34）が12日、自身のXを更新。9日放送の番組で肋骨を骨折したと公表したお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんの近影を公開した。
【写真】コルセット姿が痛々しい…高橋みなみが公開した骨折のクロちゃんの近影
高橋は「久しぶりに黒川に会ったら骨折してたし」と投稿。続けて「『お年玉ちょうだい』って言われたしん！なんなのぉー おじさんにはあげねーし!!」と結んだ。
写真では肋骨の周辺にコルセットを巻いたクロちゃんの近影を公開。コメント欄には「なーーんであげないとあかんねん」「黒川呼び笑」などの声が寄せられていた。
