人気インフルエンサー・しなこが12日、自身のXを更新。実年齢をさらりと公表し、驚きの声が集まった。

しなこは「成人の日」にあたり、「新成人のみなさま この度はご成人おめでとうございます」と祝福。続けて「もうバレてるので言いますが笑、私は3月で30になります。笑」と告白した。

自身は10年前の成人式に出席しなかったと明かし、その理由について「自分と過去の自分がコンプレックスすぎて....」と説明。「その時は少し寂しい気持ちと、過去に囚われず新しい自分になって自分を好きになりたいという気持ちで成人の日を過ごしたのを覚えています」とつづった。

そして「そんな成人式から10年が経つ今、振袖を着させていただきました」と艶やかな振袖姿を投稿し「またここを節目に、年齢なんて関係なく毎日新しい自分になって挑戦して、大好きな自分に出会える日々を送りたいなと思う成人の日です」と決意を記していた。

この投稿には「すごく素敵な文章で胸にきました」「30歳に見えないから問題ないw」「同い年かちょい下くらいと思ってた！！綺麗すぎる！！可愛すぎる！！」「過去も含めて今の自分ですよね。その歩みがあっての今だと思います。とても素敵です」「全然見えない！ 30に見えません！！」などの反響が寄せられていた。