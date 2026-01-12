°ìÎÏ¸Þ´§¤¬½éÍ¥¾¡¤Ë¤¢¤È1¾¡¡¡°Ï¸ë¼çÍ×À¤³¦Àï¡¢LGÇÕ
¡¡°Ï¸ë¤Î¼çÍ×À¤³¦Àï¡¢Âè30²óLGÇÕ¤Ï12Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç·è¾¡3ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÎÏÎË¸Þ´§¡Ê28¡Ë¡á´ýÀ»¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦ºÂ¡¦Å·¸µ¡¦ËÜ°øË·¡á¤¬´Ú¹ñ¤Î¿½Úá¥¸¥å¥ó¶åÃÊ¡Ê27¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÀè¾¡¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¤¢¤È1¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ¸Þ´§¤Ï2024Ç¯¡¢±þ»áÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼çÍ×¹ñºÝÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬·ü¤«¤ë¡£ËÜ¶É¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¹õÈÖÃæ²¡¤·¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡LGÇÕ¤Ï30²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÅÁÅý¤Î¥á¥¸¥ã¡¼´ýÀï¡£º£Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¡¢24¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï3ÈÖ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2¾¡¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£