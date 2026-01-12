８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが１２日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた、「令和８年渋谷区はたちのつどい」にゲスト出演。大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」など５曲を披露した。

桜庭遥花（１９）は自身も２９日で２０歳を迎えるだけに「自分でもすてきな思い出になった」と笑顔。１０代のうちにやりたかったという一人旅を、「お正月にお休みをいただけて、一人で韓国に行ってきました！」とついに達成したことを報告。２日間で「すごい楽しかった」という一方で「カードをなくしたりしちゃって大変でした」とハプニングに見舞われたことも告白した。

誕生日当日の予定は「お仕事します！」。メンバー全員が２０歳以上になるため、全員での酒席も企画しているそうで、川本笑瑠によれば全員がお酒を飲まないという中、最年少の桜庭が２０歳となることを機に「皆で飲んでみようって気持ちになった」という。桜庭は、飲んでみたいお酒の質問に、すかさず手を挙げ「レモンが大好きなのでレモンサワーを飲んでみたいと思います！」とかわいらしく答えた。

グループとして昨年は、「第６７回 日本レコード大賞」の新人賞を受賞するなど大きな飛躍を遂げた一年となった。今年の抱負について桜庭は「紅白歌合戦に出たいです！」ときっぱり。グループが誕生したアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」からは、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥと先輩グループが出場を果たしたが、「めちゃくちゃかっこよくて、自分も出たいと思った」と話した。

また増田彩乃も「紅白歌合戦ならではのコラボレーション。ふるっぱーさんも、きゃんちゅーさんもいろんな方とコラボしていたので、すごい憧れる」と目を輝かせた。

なお古澤里紗は、昨年のパフォーマンス中の転倒で剝離骨折した左足首の治療に専念するため、この日は欠席となった。