強い寒気の影響で全国的に大雪となりました。東海地方は平野部でも積もり、名古屋で今シーズン初の積雪を観測ました。

【写真を見る】スリップ事故相次ぐ… 名古屋で今季初の積雪 岐阜･高山市では最大20センチ 白川村では61センチの積雪 “今季最強寒波”襲来

（桜沢信司気象予報士 午前8時半頃）

「名古屋市内は雪が舞っています。金のしゃちほこが輝く名古屋城も、うっすらと雪化粧しています」

名古屋市内は昨夜から雪が降り、けさ最大1センチとこの冬、初めての積雪を観測しました。



Q.雪が降っているが、ワンちゃんには関係ない？

「全然関係ないです。雪が大好きなので、大丈夫です」

午前7時ごろの栄の情報カメラの映像には、強い風に見通しが悪くなるほど、雪が流されていました。

岐阜市では、明け方に最大11センチの積雪

（柳瀬晴貴記者・午前7時半ごろ）

「昨夜から雪が降り続くJR岐阜駅前です。駅前の階段はシャーベット状になっています」

岐阜市では明け方に最大で11センチの雪が積もり、けさは足元を気にしながら、歩く人の姿が目立ちました。



（街の人）

Q.階段はどうたった？

「怖かったです。滑るかなと思って」

（街の人）

「覚悟はしていたが、思いのほか（雪が）降っていてびっくりした」



岐阜駅前では、市役所の職員が雪かき作業に追われていました。

岐阜県では59件のスリップ事故（きょう正午まで）

一方、山間部でも広い範囲で大雪となり、高山市で最大20センチ、白川村では61センチと24時間で30センチ積雪が増えました。



この雪の影響で、東海道新幹線は始発から雪の多い岐阜羽島と米原の間で速度を落として運転しました。

（東京へ向かう乗客）

「（新幹線が）遅れるかなというのは、きのうの夜から心配していて、さっき（列車を）追跡していたら、遅れていたのでどうなるか心配です」

橋の上では車3台の玉突き事故

愛知県清須市の国道22号では、庄内川にかかる橋で車3台がからむ玉突き事故が起きました。路面の凍結が原因とみられています。また岐阜県ではきょう正午までに59件のスリップ事故が起きました。