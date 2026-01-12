AÅìµþ¤¬»°²Ï¤ò²¼¤·Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡ÄMVP¤Ï¥í¥·¥¿ー¡¢¥µ¥¤¥º¤äÀ¾ÅÄ¤¬¥Ù¥¹¥È5¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë
¡¡1·î12Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ò72－64¤Ç²¼¤·¡¢14Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï10ÆÀÅÀ21¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ÇAÅìµþ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¡£¥Ù¥¹¥È5¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î23ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤¬Áª½Ð¡£ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿»°²Ï¤«¤é¤Ï¥Áー¥à¤ò²Ì´º¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢¥À¥Ð¥ó¥Æ¡¦¥¬ー¥É¥Êー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¢£¡ÖÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×MVP
¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
¢£¡ÖÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¥Ù¥¹¥È5
¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë
À¾ÅÄÍ¥Âç¡Ê¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ë
¥À¥Ð¥ó¥Æ¡¦¥¬ー¥É¥Êー¡Ê¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ë