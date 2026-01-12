µÜ¾ëÌïÀ¸¡¢·»¡¦ÂçÌï¤¬»Ù¤¨¤¿Æó½½ºÐ¤ÎÌç½Ð¡¡²Ú¤ä¤«¿¶Âµ»Ñ¤Ç¡Ö²ÈÂ²°¦¡×¤Ë¤¸¤à´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜ¾ëÌïÀ¸¡Ê19¡Ë¤¬12Æü¡¢X¡Êµìtwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À®¿Í¼°¤Ç¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¡ª¡× ¤½¤ó¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¾åÉÊ¤ÊÇòÃÏ¤Ë»ç¤Î²ÖÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¿¶Âµ»Ñ¤ÎÌïÀ¸¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤ë¤ê¤È1²óÅ¾¤·¤ÆÁ´¿È¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï»Ø¤Ç¡Ö2¡×¤È¡Ö0¡×¤òºî¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç20ºÐ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
·»¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î²ÄÎù¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÂ³¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¡ª¤º¤Ã¤ÈÂº·É¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë·»¡ª¡× ¤È¡¢´¶¼Õ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿Æ¹§¹Ô¡¢²ÈÂ²¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·òµ¤¤Ê·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÌïÀ¸¡£·»¡¦ÂçÌï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü10Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¡¢¤ª·»ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯·è°ÕÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·»Ëå¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î·Ä»ö¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤É¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈWBCÈþ¾¯½÷¡É¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ø¡£ÈôÌö¤òÀÀ¤¦Èà½÷¤Î¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤ËÃíÌÜ¤À¡£