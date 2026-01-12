ÁÏ¶È¼Ô¤Ç»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¡¦¾®ÎÓ»Ë²Â»á¤Î»àµî¤Ë¤è¤ê»ö¶Èº¤Æñ¤Ë¡ÖWORLDCOMPASS¡×ÇË»º³«»Ï·èÄê¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»Ô¤Ç»°Ì£Àþ¸ø±é¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¡Ö(³ô)WORLDCOMPASS¡×¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¤Ë»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»Ë²ÂÁ°¼ÒÄ¹¤¬¸Ä¿Í¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤¤¡¢2011Ç¯¤Ë¥ëー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»°Ì£Àþ±éÁÕ¤òÈäÏª¡£2017Ç¯11·î¤Ë¡Ö(³ô)WORLDCOMPASS¡×¤È¤·¤ÆË¡¿Í²þÁÈ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥«ー¥Í¥®ー¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¾®ÎÓ¼ÒÄ¹¤¬ÆñÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯2·î¤Ë»ö¶È¤òµÙ»ß¡£2025Ç¯3·î´ü¤ËÇä¾å¹â2570Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î¤Ë¾®ÎÓ»á¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤êÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉéºÄÁí³Û¤Ï¡¢Ìó1²¯2000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¡Ö(³ô)WORLDCOMPASS¡×¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¤Ë»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»Ë²ÂÁ°¼ÒÄ¹¤¬¸Ä¿Í¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤¤¡¢2011Ç¯¤Ë¥ëー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»°Ì£Àþ±éÁÕ¤òÈäÏª¡£2017Ç¯11·î¤Ë¡Ö(³ô)WORLDCOMPASS¡×¤È¤·¤ÆË¡¿Í²þÁÈ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥«ー¥Í¥®ー¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¾®ÎÓ¼ÒÄ¹¤¬ÆñÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯2·î¤Ë»ö¶È¤òµÙ»ß¡£2025Ç¯3·î´ü¤ËÇä¾å¹â2570Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î¤Ë¾®ÎÓ»á¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤êÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉéºÄÁí³Û¤Ï¡¢Ìó1²¯2000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
ÂçÁ¥,
²ð¸î,
Ë¡Í×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
°ÖÎîº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö