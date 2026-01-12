56ºÐ¡¦Âç¹õËàµ¨¡¡»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤ÆÈ¿È½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ª¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×Ï·¸å¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¸ì¤ë
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂç¹õËàµ¨¡Ê56¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎFMÂçºå¡ÖMaki Ohguro BLACK SUNDAY¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈÌ¾¤ÎBLACK¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¹õ»ú¡ÄÂç¹¥Êª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÇº¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦¤«¤ë¤ªÆÀ¾ðÊó¤âÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊNISA¡¢NISA¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É»ä¡¢³ô¤È¤«Åê»ñ¿®Â÷¤È¤«ºâ¥Æ¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ËÆ¬¤¬¸þ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£²»³Ú¥Ð¥«¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëNISA¤Ï¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬µï¤Ê¤¤ÆÈ¿È½÷À¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¡£Ï·¸å¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¹¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ëµï¤é¤ì¤ë»þ¤Ï¸Û¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¹â¤¤¿Í¤ò¸Û¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤â»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡£¾®¤®¤ì¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤Ê¤é³¤¤¬¸«¤¨¤ë½ê¤¬¤¤¤¤¤«¤·¤é¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¤Ç¤¹¤è!?¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤éÏ·Ï·²ð¸î¤ß¤¿¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ã¤¤»Ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤íÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¸½¼Â¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤í¤½¤í»ä¤â¡Ä¤È¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¡Äº£¤µ¤éÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£º£¡¢¤ª¶â¤Ë¶¯¤¤¤ªÍ§¤À¤Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¤Î¿´ÇÛ¤´¤È¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Þ¤À½ª³è¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºòÇ¯Äï¤âË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯º¢¤Ç·ë¹½¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£