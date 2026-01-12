第102回箱根駅伝が1月2日、3日に行われ、青山学院大学が往路、復路、総合成績すべて新記録で3連覇を達成。今年も“箱根の山”で強さを発揮しました。

往路の最終区間である5区は、小田原中継所から芦ノ湖までの20.8kmのコース。標高約874mの最高地点まで、一気に駆け上ります。過去、“山の神”をはじめ、数々のドラマが生まれました。折り返しとなる復路スタートの6区は、最初の4kmを上った後はゴールまで一気に下る20.8km。カーブが急でスピードも速く、コース取りも重要で、チームに勢いをもたらせたい区間です。

青山学院大学は進化続ける シード権獲得の10校が山でもトップ10入り

前回大会は5区で若林宏樹選手が1時間9分11秒、6区で野村昭夢選手が56分47秒といずれも区間新記録をマーク。2区間の合計タイムは、2時間5分58秒で2番手の早稲田大には2分18秒の差をつけました。

今大会はその2人が卒業。青山学院大学にとっては5区、6区に未経験選手を置くこととなりました。すると当日変更で5区に入った黒田朝日選手が区間記録を1分55秒も上回る1時間7分16秒の異次元過ぎる新記録をマーク。先頭と3分24秒差の5位から大逆転劇をみせました。また6区では1年生の石川浩輝選手が堂々デビュー。57分15秒と歴代4位の走りをみせました。

【5区・6区の合計タイム】

青山学院 2:04:31

早稲田 2:08:17

創価 2:08:19

城西 2:08:20

駒澤 2:08:28

國學院 2:08:49

順天堂 2:09:29

中央 2:09:52

帝京 2:10:22

日本 2:11:18

中央学院 2:11:24

神奈川 2:12:06

山梨学院 2:12:39

東洋 2:12:49

東海 2:13:28

立教 2:13:32

日本体育 2:14:42

大東文化 2:14:44

東京国際 2:15:03

東京農業 2:15:45

学生連合 2:16:05

青山学院大学は強力な4年生の卒業で戦力が落ちるどころか、前回の2区間合計タイムを1分27秒も上回る記録。「山の名探偵」こと工藤慎作選手を擁する早稲田大学が2区間合計で2年連続2位。昨年から合計で1秒遅いだけのタイムでしたが、2校の差は2分18秒から3分46秒にふくらみました。

また前回は2時間10分を切ったのが4校でしたが、8校に倍増。各校、山も高速化しています。さらに今回、総合成績で10位以内のチームが、山の2区間でもすべてトップ10入り。往路で10位だった東海大学は6区で区間19位と苦しみ、シード権まであと1分ほどの総合12位で終えました。

5・6区を除く“8区間”のトップは？ 来年は青山学院大学の牙城を崩せるのか

一方で、2大会連続5区で区間2桁順位と苦しんでいた國學院大學は奮闘。5区で1年生の郄石樹選手が1時間10分5秒をマーク。区間4位と力走をみせて、2区間合計は6位でした。

実は國學院大學は、特殊区間である5区、6区を除いた8区間では、8時間31分18秒で全体トップ。青山学院大学より1分45秒も上回りました。総合タイムで前回の青山学院大学を上回る大会新記録だった國學院大學は、まさに史上最速の2位。今回走った主力の4年生3人が卒業しますが、3年生以下にも力のあるランナーがいて、山にも期待のルーキーが誕生。青山学院大学の牙城を崩すことができるか注目されます。

【5・6区を除く8区間の合計タイム上位5校】國學院 8:31:18青山学院 8:33:03順天堂 8:34:26中央 8:34:39早稲田 8:36:12