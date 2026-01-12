2/15開催のKANOA MEGA BROCK FES 2026に「ベリーグッドマン」が出演決定

V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は12日（月）、「KANOA MEGA BROCK FES 2026」に3人組ボーカルユニット「ベリーグッドマン」が出演することをクラブ公式サイトで発表した。

2026年2月14日（土）と15日（日）に北九州市立総合体育館で行われる、福岡ギラソール戦の試合終了後に開催される「KANOA MEGA BROCK FES 2026」。会場ではスペシャルアーティストによるライブを実施し、「観る・応援する・聴く」が一体となった毎年恒例の体験型フェスだ。

今回、出演が決定したベリーグッドマンはメンバー全員が大阪府出身の3人組ボーカルグループで、2016年に「ありがとう ~ 旅立ちの声 ~」 でメジャーデビュー。心にまっすぐ届く歌詞と、ジャンルにとらわれないキャッチーなメロディで世代を超えて多くの支持を集めている。なお、ベリーグッドマンは2月15日（日）に出演。

2025年12月にはスリーピースバンド「10-FEET」の出演が発表されており、今後も出演アーティストの追加発表を予定している。

ベリーグッドマンは出演に際し、クラブを通してコメントしている。

「こんにちは！ベリーグッドマンです。このたび、2026年2月14日(土)・15日(日) に北九州市立総合体育館で開催される『KANOA MEGA BROCK FES 2026』 に出演が決定しました！ベリーグッドマンは2月15日(日)に出演させていただきます。スポーツと音楽がひとつになって、会場全体が熱くなるこのイベントに参加できること、本当にうれしいです。試合後の高まった空気の中で、僕たちらしく、前向きで心があたたかくなるライブを全力で届けたいと思っています。2月15日、北九州で皆さんに会えるのを楽しみにしています。一緒に最高の1日にしましょう！」