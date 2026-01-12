¡Ö2²ó¤âÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ...¡×½éÍ¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¡ÍÂ¼´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡¡»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î²ÆÅß2´§Ã£À®¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à 3-0 ¼¯Åç³Ø±à(12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤¬12Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤¬¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤ò3-0¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤âÀ©¤·¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î¤È¤Ê¤ë²Æ¡¦Åß¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢2²ó¤âÍ¥¾¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¹ñÎ©¤ÎÀÄ¶õ¤òÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¡£¡Ö²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¾¾ß·(Î´»Ê)ÀèÀ¸¡¢Íè¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¶õ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¸»Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢2004Ç¯ÅÙ¤Ë¼¯»ùÅç¼Â¶È¤¬Í¥¾¡¤·¤¿°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ³ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£