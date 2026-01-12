安藤優子、手料理ズラリの食卓公開「夫婦で作ってるの素敵」「品数がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】キャスターの安藤優子が1月12日、自身のInstagramを更新。手料理が並んだ食卓の様子を公開し、注目を集めている。
【写真】67歳ベテランキャスター「彩りが綺麗でおしゃれ」夫と作った夕食
安藤は「タンです！」と愛犬が書いている体で切り出し、食卓の写真を公開。「メインは鮪のカツレツだって。中はレアでよくできた！って､とーさんが作ったんだけどね」と夫が作った鮪のカツレツや、安藤が作ったニラと烏賊の醤油卵、紅芯大根のサラダ、シーフードグラタンなど彩り美しい手料理がズラリと並んでいる。「寒い日に熱々のグラタンはサイコー」と続けている。
この投稿には「夫婦で作ってるの素敵」「料理上手」「品数がすごい」「見ているだけでおなかが空く」「丁寧な暮らしが伝わる」「真似したい」「彩りが綺麗でおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
