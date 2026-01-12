セカオワFukase「カッコ良すぎて引いた」人気韓国アイドルとのオフショットに反響「びっくり」「ライブ行ったの？」
【モデルプレス＝2026/01/12】4人組バンドSEKAI NO OWARIのFukaseが1月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。「カッコ良すぎて引いた」ボーイズグループとのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】セカオワFukase「カッコ良すぎて引いた」人気韓国アイドル
この日、Fukaseは「カッコ良すぎて引いた」と添えて、グローバルボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）とのオフショットを公開。FukaseはTREASUREに囲まれながら前列に座ってポーズを決めている。
この投稿には「何繋がり？」「びっくり」「激アツ」「光栄すぎるお言葉」といった声が多数。また1月10日〜11日に神奈川・Kアリーナ横浜にてTREASUREがライブツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」を開催していたことから「ライブ行ったの？」といった声も寄せられている。
TREASUREは、2018年末から2019年1月にかけて放送・配信されたYGの新ボーイズグループデビュープロジェクト「YG宝石箱」で選抜された練習生で結成され、2020年8月7日にYGからデビューを果たした。現在、メンバーはチェ・ヒョンソク（CHOI HYUN SUK）、ジフン（JIHOON）、ヨシ（YOSHI）、ジュンギュ（JUNKYU）、ユン・ジェヒョク（YOON JAE HYUK）、アサヒ（ASAHI）、ドヨン（DOYOUNG）、ハルト（HARUTO）、パク・ジョンウ（PARK JEONG WOO）、ソ・ジョンファン（SO JUNG HWAN）の10人からなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】セカオワFukase「カッコ良すぎて引いた」人気韓国アイドル
◆Fukase「カッコ良すぎて引いた」TREASUREとオフショット公開
この日、Fukaseは「カッコ良すぎて引いた」と添えて、グローバルボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）とのオフショットを公開。FukaseはTREASUREに囲まれながら前列に座ってポーズを決めている。
◆Fukaseの投稿に反響
この投稿には「何繋がり？」「びっくり」「激アツ」「光栄すぎるお言葉」といった声が多数。また1月10日〜11日に神奈川・Kアリーナ横浜にてTREASUREがライブツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」を開催していたことから「ライブ行ったの？」といった声も寄せられている。
TREASUREは、2018年末から2019年1月にかけて放送・配信されたYGの新ボーイズグループデビュープロジェクト「YG宝石箱」で選抜された練習生で結成され、2020年8月7日にYGからデビューを果たした。現在、メンバーはチェ・ヒョンソク（CHOI HYUN SUK）、ジフン（JIHOON）、ヨシ（YOSHI）、ジュンギュ（JUNKYU）、ユン・ジェヒョク（YOON JAE HYUK）、アサヒ（ASAHI）、ドヨン（DOYOUNG）、ハルト（HARUTO）、パク・ジョンウ（PARK JEONG WOO）、ソ・ジョンファン（SO JUNG HWAN）の10人からなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】