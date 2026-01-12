テレ朝・安藤萌々アナ、膝丈ワンピから美脚スラリ「新鮮」「バランスが最高」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/12】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが1月11日、自身のInstagramを更新。清楚なひざ丈ワンピース姿を披露し、話題となっている。
安藤アナは「お休みの人は明日も素敵なお休みを〜！ お仕事の方は一緒に頑張りましょう」とコメントし、同局系「報道ステーション」（毎週月〜金、よる9時54分〜）の衣装姿を複数枚投稿。足首まで隠れる黒いロングスカート姿のほか、スラリとした美しい脚が映える白い膝丈ワンピースとカーディガンのセットアップ姿などを披露した。
この投稿には「新鮮」「めちゃくちゃ綺麗」「バランスが最高」「上品で素敵」「すごく似合ってる」「清楚で可愛い」といった反響が起こっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】