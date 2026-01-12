「顔より大きな髪型」若槻千夏、自身の“成人式”衝撃スタイルを振り返る
タレントの若槻千夏が12日にインスタグラムを更新。自身の成人式を振り返り写真も披露した。
【写真】若槻千夏、成人式の振袖姿
若槻が「#成人の皆さんおめでとうございます」と投稿したのは自身の成人式の日の写真。振袖姿で髪をボリュームアップした若槻が、スーツ姿の父親と並んで笑顔を見せている。
投稿の中で若槻は「娘が顔より大きな髪型で成人式を迎えたとしても隣で笑顔でいれる親に私もなります」とコメント。ユーモラスな彼女の投稿にファンからは「ギャル感凄い」「その頃上に盛ってなんぼでしたね」「私も同世代 モリモリヘアーだったよ」などの反響が寄せられている。
■若槻千夏（わかつき ちなつ）
1984年5月28日生まれ。埼玉県出身。17歳の時に渋谷109でスカウトされて芸能界入り。タレントとして、数々のテレビ番組に出演。一方で09年にはアパレルブランドを立ち上げ、2012年には東京コレクションにデザイナーとして参加。プライベートでは2012年1月に一般男性と結婚。同年6月に第1子女児を出産。2017年4月には第2子男児を出産している。
引用：「若槻千夏」インスタグラム（＠wakatsukichinatsu）
