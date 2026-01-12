１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。

２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員・石塚元章氏は「かなり、その気になってらっしゃるんじゃないか、総理はって話で。ポイントはあんなにまずは物価対策とか大事なことをやってからだって言っていたのに急に何か変わりましたねって。何か変わるような理由があったんでしょうかって指摘をする声が上がっていて」と、まず発言。

「よく党利党略なんて話が出てますけど、今、内閣の支持率が高いので今のうちにやると内閣の基盤を固められるんじゃないか、選挙に勝って」と続けると「でも、自民党の支持率が高いかって言うと必ずしもそうじゃないのでどう？って話があったんですけど、高市総理自身に今、選挙をやって基盤を固めたい理由が、自民党がというよりあるんじゃないかって。政治とカネの話だとか、中国の問題、円安とか物価対策とか、いろいろ出てきているので、このまま国会に入ると追及するネタがいっぱいあるので、よろしくないのではないかと。先に選挙をやって勝ったぞという実績をつくってからの方が基盤が固まっていいんじゃないかと高市さんご自身の方が考えを変えたのではないかと」と推測していた。