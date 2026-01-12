◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）

元大関で東前頭１６枚目の朝乃山（高砂）が５４５日ぶりに幕内で勝利した。西同１７枚目の羽出山（玉ノ井）のもろ手突きに構わず前へ。まわしにこだわらず下からあてがい、土俵際で倒れ込んで寄り倒した。昨年九州場所に敗れた相手に圧倒し、「いい相撲だった。幕内で勝てて一段と大きな拍手をいただいてうれしい」。初勝利にも「ほっとして部分はない」と笑顔は見せなかった。

幕内だった２４年名古屋場所４日目の一山本戦で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがし３場所連続で全休した。大関だった２１年の６場所連続出場停止で一時小結まで番付を戻していたが再び三段目からの再出発となった。昨年３月の春場所で復帰し、久しぶりに９本の懸賞を手にした。「付け人の骨折り（謝礼金）分になったかな」と笑わせた。

この日はＮＨＫテレビ解説を湊川親方（元大関・貴景勝）が務めた。「支度部屋で以前から戦っていて、一緒に大関を張ってきた湊川親方（元大関・貴景勝）が解説にいたのを見て不思議だった」という。同親方が「今日の相撲は一番素晴らしい相撲。朝乃山の一番いいところは圧力をかけながらさしていくのが一番強いときの朝乃山関。圧力をかけながら突き押し相撲にしたいことをさせずに自分の形になったことが一番良かったポイントだった」とほめた。

それを聞くと「実は気になっていた。湊川親方にアドバイスやほめてもらえるのは現役にいるからこそ」と喜んだ。