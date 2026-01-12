ジャック・ブラック（56）が、『Mr. インクレディブル』の役を逃したことを後悔しているという。2004年公開の同アニメ映画で悪役シンドロームの声優をオファーされたものの、ブラッド・バード監督と対立、結局同役はジェイソン・リーに回ったが、ジャックは当時の自分の行動を後悔し、貴重な教訓を得たそうだ。



【写真】楽しそうなジャック・ブラック

キャピタルFMのインタビューでジャックはこう語る。「オファーがあったんだ。断ったことを後悔しているよ。あの素晴らしい映画『Mr. インクレディブル』のシンドローム役だ。ちなみに、これは僕の一生のベスト映画の一つさ」「断った理由は『え？ブラッド・バード？聞いたことないな！』って感じでね。彼にこう言ったんだ。『君がオファーしてるこのキャラは悪役だけど、ちょっと一面的すぎるな。興味はあるけど書き直してほしい。深みを追加してくれないか？』って」「向こうは『ああ、もういい』って。この経験から貴重な教訓を得たよ。公開されたその映画は史上最高の作品の一つだったからだ。『なんであんなに難癖つけてたんだろう？』って思ったよ」



そして『Mr. インクレディブル』はアカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・音響編集賞）を受賞、一方ジャックは「カンフー・パンダ」シリーズの主役ポーや『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のクッパ役でアニメーション映画界で不動の地位を築くこととなる。



そんなジャックは今年4月24日公開予定の続編『ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー』にクッパ役として再登場している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）