日立ソリューションズ・テクノロジーは、任天堂の「Nintendo Switch(TM) 2」向け多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」を、ゲーム開発会社向けに提供を開始。

内蔵マイクを活用し、音声でゲームを操作できる新たなインターフェースにより、直感的で没入感のあるゲーム体験の創出を支援します。

日立ソリューションズ・テクノロジー「Ruby Spotter」

製品名：多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」

対応プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) 2

提供対象：ゲーム開発会社

URL：https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/solutions/voice/Ruby_Spotter/index.html

「Ruby Spotter」は、「Nintendo Switch 2」対応のゲームソフトへ組み込むことが可能な音声認識ソフトウェアです。

最大の特徴は、内蔵マイクを活用することで、従来のコントローラ操作に代わる音声による直感的な操作を実現する点。

メニュー選択、キャラクター操作、戦略指示といった主要アクションを音声で行えるため、物理的な制約から解放され、まるでゲーム世界に入り込んだかのような圧倒的な没入感を体験できます。

これにより、従来のUIでは難しかった自由度の高い操作や、プレイヤーの発想に応じた柔軟なインタラクションなど、音声でしか操作できない新しいゲーム体験の創出が可能となります。

「Ruby Spotter」の主な特長

・省リソース設計で快適プレイ

CPU負荷やメモリ消費を抑えた効率的な動作設計により、ゲーム体験を損なうことなくスムーズなプレイを実現します。

・ノイズに強い音声認識性能

効果音やBGMが流れるゲームプレイ中であっても、ノイズに強く高い認識精度を維持。

ストレスのない快適な音声操作をサポートします。

・世界対応の多言語サポート

40言語以上に対応しており、世界中のプレイヤーが母国語で音声コマンドを利用可能です。

日立ソリューションズ・テクノロジーは、今後も音声コミュニケーション機能の実現や操作性向上に取り組み、顧客の最適なモノづくりを支援していく方針です。

Nintendo Switch 2向け多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」提供開始の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 直感的で没入感のあるゲーム体験！日立ソリューションズ・テクノロジー「Ruby Spotter」 appeared first on Dtimes.