日本で生まれ育ち韓国でアイドルデビュー、2019年にはスピードスケートの金メダリストで小平奈緒さんのライバルとして知られるレジェンド・李相花（イ・サンファ）さんと結婚し「韓国で一番有名な日本人」と呼ばれるようになった歌手・タレントのカンナムさん（38）。

――芸名の「カンナム」はどう決まったんですか？

カンナム 本名が「康男（やすお）」なんですけど、その韓国語読みが「カンナム」なんです。江南という街の名前と同じ読み方だから最初は嫌だって言ったんです。でも社長が「お前はカンナムだ、これでいこう」と言って、次の日にはもうプロフィールがカンナムになってました。今はけっこう気に入ってるんですけど、最初は乗り気ではなかったですね。

――ヒップホップアイドルグループ「M.I.B」の活動はいかがでしたか？

カンナム 「人生において、もうあんな思いはしたくない！」と思うくらいの地獄のような日々でしたね。毎朝3時に起きて、夜遅くまで音楽番組やイベントに通うような状況がほぼ毎日続きました。それでも売れれば嬉しいんですけど、まったく売れない。寝れないし、イベントに出てもお金ももらえない。

「4人全員仲が悪くて、1対1対1対1のバトロワ状態（笑）」

――売れないアイドルってどういう生活をしているんですか。

カンナム 最寄りの駅から20分くらい山を登った上に小さいワンルームみたいな部屋があって、そこにメンバー4人で暮らしていました。トイレも扉があってないような感じでみんなの顔が見えるし、虫も多かった。玄関のドアを開けたらすぐに道路が目の前にあって、靴を置く場所もないので、布団の上に仕方なく置いたりとかしてました。

――日本時代は人間関係でバンドが解散になっていますが「M.I.B」はどうでしたか。

カンナム この時も色々と問題がありましたね。しかも、普通はメンバーが4人いたら意見の食い違いがあった時などは2対2とかになるじゃないですか。でも当時は4人全員、仲が悪かったんです。1対1対1対1のバトロワ状態（笑）。それでも売れれば仕事として納得できるのかもしれないけど、売れないからずっと仲が悪いまま。

ライブが始まる5分前まで殴り合いの喧嘩をしてて、顔がパンパンに腫れたまま歌ったこともあります。メンバーの1人はもう帰ろうと思ってタクシーを呼んでましたし（笑）。

――よく崩壊しませんでしたね……。

カンナム 3回くらいはクビになりかけてます。僕は韓国語を話せないのにメインボーカルになって、発音が課題になったんですけど、必死に言葉を覚え……るフリをしてました（笑）。週末は事務所に行って練習をがんばっている姿を見せたりすると、「あいつはすごい頑張ってるぞ」ってなって、どうにか社長が最後までやらせてくれたんです。

――同期のアーティストたちは売れていく中で、どんな気持ちでしたか？

カンナム 同期の他グループとは仲が良かったんですよ。でもみんなどんどん売れていって、僕たちは全くダメ。音楽番組の最後にみんなでステージに上がるんですけど、絶対に僕たちは一番後ろなんですよ。でも、みんな優しくて、僕たちに「前に出なよ」って言ってくれるんですけど、それも余計に辛かったですね。無視されたりしたら「いつか勝ってやる」みたいな感じになれるんですけど、優しいから恨むこともできなくて。

「康男は何やってんの」「歌はもう諦めろよ」

――同期がどんどん世界で売れていったんですね。

カンナム そうなんですよ。今はもう世界的なスーパースターばかりが同期なんですよね。僕はバラエティの方に行って、後にバラエティ番組でみんなと番組で再会できて嬉しかったですね。

――韓国での芸能活動が苦戦する中、日本にいる家族の反応はどうでしたか？

カンナム 僕のいとこがゴルフ選手なんですけど、僕がM.I.Bだったころに彼がゴルフの試合で優勝したんです。僕より2つ下なので比べられて、お正月などに親戚が集まった時に、「康男は何やってんの」「歌はもう諦めろよ」ってみんなに言われてました。

――それは辛いですね。

カンナム ところが僕がバラエティ番組で売れた後のお正月には、急にものすごく優しくされたんですよ。去年まではきついことを言ってきたのに、全員がコロッと変わって「サインください」って、50枚くらいサインしました（笑）。

――歌手というより、バラエティがブレイクのきっかけだったんですよね。

カンナム ヒップホップアイドルのままでは売れる気配がなかったので「1回だけバラエティ番組に出させてください」って事務所に頼んだんです。でも僕は喋るとカタコトで韓国の方からはちょっと可愛く見えるから、ヒップホップのイメージと違うと止められていたんですよ。

「『この子はバラエティに出させなきゃダメだよ』って言ってくれて」

――それでもバラエティに出たいと。

カンナム 当時、別事務所なのに僕を可愛がってくれていた先輩が、うちの社長に「この子はバラエティに出させなきゃダメだよ」って言ってくれて、社長も「そこまで言うなら」ってバラエティに出させてくれました。ある高校の生徒と一緒に学校生活をする番組だったんですけど、番組の中の5分間のシーンがとてもうけて一気に世界が変わりました。

――5分で？

カンナム 「朝起きて学校に登校するまで」の場面の5分でした。同級生や街の人にカタコトの韓国語で話しかけたり、字が分からないから間違えながら進んで違うところに行っちゃったりとか。ドタバタと登校したこの5分の場面が韓国でうけて、バーンと盛り上がったんです。

――高校生との生活はどうでしたか？

カンナム 5日間ほど生徒たちと同じ寮に住んで一緒に食事をしたり授業を受けたりして過ごしたんですけど、撮影がすべて終わって帰る時には生徒がみんな泣いてくれて、僕も感動してしまって。もう11年前の話なんですが、この間も偶然、道で「あの時、同じクラスにいた者です」って声をかけられたんです。すっかり成長して大企業の正社員になっていました。そんな再会も嬉しかったですね。

――そのブレイクの後は一気にバラエティ路線へ。

カンナム そうですね。一人暮らしをしたり、ジャングルで生活をする番組は2年くらい出演しました。韓国語は少したどたどしい割に、物言いが率直なのが良かったのか、どれも評判が良くて。

――当初のイメージとは違う形ではありつつも大きな成功をつかんだカンナムさんが、これから韓国で活動したい人にアドバイスするとしたらどうですか？

カンナム まずは、いわゆる大手と呼ばれる事務所に入ることを目指して努力することが大事だと思います。大きい事務所に入るのは簡単では無いですし、入ってからも競争が激しく、練習も厳しいですが、デビューするまでの環境が断然違いますから。ちなみに僕の知っている大手事務所では社食が無農薬の自然食で、社食に年間20億ウォン（≒2億円強）使っているそうです。一回、食べたことがあるんですが、めちゃ美味しかったです。僕は食べることが好きなのもあって、それはすごい魅力的だと思っていますね。

