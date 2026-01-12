日本で生まれ育ち韓国でアイドルデビュー、2019年にはスピードスケートの金メダリストで小平奈緒さんのライバルとして知られるレジェンド・李相花（イ・サンファ）さんと結婚し「韓国で一番有名な日本人」と呼ばれるようになった歌手・タレントのカンナムさん（38）。

【写真】結婚相手の女性は、オリンピックで金メダルを獲得した「韓国の国民的スター」。家庭内パワーバランスは100対0という“超格差カップル”を見る

日本時代は地元で問題児として煙たがられ、友人に裏切られ1年間誰とも話せなくなった孤独な時期も経験したという。韓国行きを決意するまでの知られざる青年期を赤裸々に語った。（全3回の1回目／続きを読む）



「韓国で最も有名な日本人」カンナムさん ©文藝春秋 撮影・杉山秀樹

――カンナムさんは東京育ちなんですよね。

カンナム 生まれた時から東京の江戸川区に住んでいました。小学校、中学校とずっと過ごして、その後留学に行って帰ってきて……というバタバタした学生時代でしたね。父親が日本人で、母親が韓国人です。

――どんなお子さんでしたか？

カンナム 「小さい頃は大変だった」とお母さんにはよく言われます。いろんな意味で大変すぎて、お母さんの5人の妹たちをみんなうちに呼んで、みんなで育ててくれたと。

――いったい何をしたんですか？

カンナム お母さんと2人で歩いていて交番の前を通りがかった時に、「助けてー！」って叫んだり。お母さんは日本語が喋れないからアタフタするんですけど、誘拐疑惑で警察に止められて「お父さんを連れて来てください」と父まで呼ばれたり。そういう話が600個ぐらいあります（笑）。

「中学生の頃に、人とあんまり喋れない時期が1年ぐらい続きました」

――お父様はどんな方だったんですか？

カンナム お父さんは普段は静かな人なんですけど、怒るとすごかったです。1回、高校の時に怒られた時は、気を失うぐらいまでおしおきを受けました。怒らせると命にかかわる、決して怒らせてはいけない人でした。

――学校生活はどうでしたか？

カンナム 中学生の頃に、人とあんまり喋れない時期が1年ぐらい続きました。それまで仲良かった子に嘘をつかれて、ショックを受けて「1人でいた方がいいのかな」とほぼ誰とも話さずに1年過ごしました。

――それは辛い経験ですね。

カンナム 転機になったのは、1年後のハワイ留学です。サーフィンとかを覚えていくうちに徐々に吹っ切れました。ハワイでは韓国人など色んな国の友達も増えていって。結局、学校は退学になってしまったんですけど。

――退学になってどうしたのでしょう？

カンナム 日本に戻って、高校3年生の最後の6カ月くらいは横浜のインターナショナルスクールに通うことになったんです。世界中の学校から色々な事情を抱える子たちが集まる場所で、全校生徒は12人だけ。その時に彼らと意気投合しちゃって、今でも一番仲がいいです。音楽を教えてくれたのも芸能界に入るきっかけをくれたのもその仲間ですね。

「体重が90キロくらいあったので『太りすぎだよ』と言われて」

――どんなきっかけがあったんですか？

カンナム 彼らは横浜の子たちだったのでサザンオールスターズ好きが多くて、いつもずっとサザンをかけていたので僕もすぐに好きになりました。その中に1人、歌手として活動してるアメリカ人の子がいて、一緒にカラオケに行った時に「歌、うまいじゃん！」って言われたんですよ。それで「オーディションがあるから受けなよ」と誘われたので、5000人くらい参加する大きなオーディションを受けました。

――何のトレーニングもしていない状態ですよね。結果は？

カンナム それが2位だったんです。でも1位だけが合格なので、僕は落ちました。その頃は体重が90キロくらいあったので、審査員だった社長に「太りすぎだよ」と言われて。今思えば90キロで2位になれたのは我ながら奇跡的だったと思いますけどね（笑）。

――落選とはいえ、2位だと可能性は感じますよね。

カンナム それで自分に腹が立っちゃって、ダイエットに没頭しました。1日1食で、朝ごはんだけ。そのかわりステーキや炭水化物など、食べたいものをたくさん食べて。2回ほど目眩がして倒れましたが、4カ月かけて92キロから59キロまで痩せたんですよ。

――その減量は急ですね。

カンナム 自分で言うのもなんですが、痩せたら、すごいイケメンになったんですよ（笑）。今とはもう比べ物にならないくらい。道を歩いていたら、みんなが電話番号をくれるぐらいにかっこよかった。

ある日、道でオーディションにいたスタッフとすれ違ったので話しかけたんです。「覚えてますか？」って。そしたら「誰ですか？」と聞くから「あの時の僕です」って言ったら、話がどんどん進んでいって、社長から「戻ってこい」と電話がかかってきました。それでデビューしたんです。

スカウトの言葉は「お前をK-POPスターにしてやる」

――はじめは日本でデビューした、ということですね。

カンナム はい。早速、「KCB」というバンドを組んだんです。ライブをすると3000人、4000人集められるくらいの人気は出たんですが、3年くらいやるうちにメンバー同士で価値観の違いなどの問題が出てきて解散しました。

――解散してどうしたのですか。

カンナム 解散したらすぐ、6つくらい事務所から声をかけられました。「自分、もしかして売れるのか？」と思って「だったら日本を飛び出して世界に行こう」と考えるようになりました。それで6つの事務所に返事を迷っていたら、赤坂のコーヒーショップで韓国の事務所の社長に「お前をK-POPスターにしてやる」ってスカウトされたんです。それで「分かりました、じゃあ行きます」って、1週間後に大学を辞めて渡韓しました。当時はBIGBANGをはじめK-POPの人気がすごくて、韓国は世界で売れそうな空気があったんですよね。

――スカウトは日本だったんですね。

カンナム 社長は仕事で来日していたんですけど、当時のイケメンだった僕を見つけてくれました。母が「冬のソナタ」とか韓国ドラマをたくさん見ていた影響で僕も韓国語がちょっと分かったこともあり、韓国に連れていってくれたんですよ。当時韓国語はなんとなく聞くことはできただけで話せなかったし、字は全く書けませんでした。いまだに書けないんですけどね（笑）。

――韓国デビューから14年たった今でも？

カンナム 今でも書くと全部間違えちゃうくらいですね。大きい事務所は韓国語の先生をつけてくれるから、ちゃんと勉強させてもらえるし、他のアイドルはみんな文字も書けていましたね。僕はすごく小さい事務所だったせいか、先生がいて勉強を教えてもらえる環境でもなかったですし、自分でも進んで勉強しませんでした（笑）。

――活動に影響はなかったんですか？

カンナム なんとなく相手が言いたいことはわかるし、それに韓国語がカタコトだったおかげで有名になったところも大きいので、結果オーライですね。

〈韓国でアイドルデビューするも売れず、親戚からは「康男は何やってんの」「歌はもう諦めろよ」と…カンナム（38）が目の当たりにした“てのひら返し”とは〉へ続く

（二瓶 仁志）