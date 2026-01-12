〈韓国でアイドルデビューするも売れず、親戚からは「康男は何やってんの」「歌はもう諦めろよ」と…カンナム（38）が目の当たりにした“てのひら返し”とは〉から続く

日本で生まれ育ち韓国でアイドルデビュー、2019年にはスピードスケートの金メダリストで小平奈緒さんのライバルとして知られるレジェンド・李相花（イ・サンファ）さんと結婚し「韓国で一番有名な日本人」と呼ばれるようになった歌手・タレントのカンナムさん（38）。

「スリランカの洞窟でしばらく一緒に生活したらすぐラブラブに」

――結婚相手のスピードスケート金メダリスト・李相花（イ・サンファ）さんとの出会いはどのようなものでしたか。

カンナム 2018年に僕がジャングルで2年くらい生活するバラエティ番組に出演していた時に、当時はまだ現役のスピードスケート選手だった相花がゲストで来ることになって、スリランカの洞窟でしばらく一緒に生活することになったんです。そしたらすぐラブラブになっちゃって。1年後に結婚しました（笑）。

――出会いはジャングルの中にある洞窟？

カンナム そうです。壁一面にゴキブリがいるような洞窟で、悲鳴を上げながら生活していました。あと、ジャングルってやっぱりお腹が空くんですよ。番組からご飯は用意されず、自分たちでなんとかしないといけないので。そんな状況で僕が魚を獲って彼女にプレゼントしたら、目がハートになっているのがわかりました。原始的なんですけど（笑）。

――第一印象はどうでしたか？

カンナム ちょうど平昌オリンピックが終わった後で、筋肉がすごかったのはよく覚えています。背中の筋肉が『グラップラー刃牙』の範馬刃牙みたいでした。それを見た瞬間に「あ、この人と結婚するな」って感じたんです。後で聞いたら、奥さんも僕と会った時に「この人と結婚する」と感じたらしくて驚いたのですが、それぐらいすぐに意気投合しました。

――相花さんはオリンピック直後だったんですね。

カンナム 平昌オリンピックで小平奈緒さんが金メダル、相花が銀メダルを獲った後に2人がハグをして、話題になった時ですね。

――共通の話題などはあったんですか？

カンナム 2人ともディズニーが好きなので、その話題ですぐラブラブになった気がします（笑）。

――お互いのご両親はどういう反応でしたか？

カンナム 僕の母親は反対していました。会う度に何度も「なんであなたみたいなポンコツが韓国の宝と結婚するの？」と。それでも僕は結婚したいと言い続けたし、相花も「大丈夫です。息子さんを私に任せてください」と言ってくれました。

――家庭内では夫婦のパワーバランスはどうですか？

カンナム 100対0です。僕が0です（笑）。

――0というのは……？

カンナム 結婚前は僕に優しかったんですけど、今はあらゆる面で彼女の言い分を100％聞くようにしています。そもそも彼女は存在が「ボス」で、僕の実家へ行った時もいつも両親が駐車場で出迎えてくれるし、事務所でも僕のことはいつも相手にしないスタッフまでみんな挨拶しに来るんです。日常の決断もハッキリしていて「これは違う、これは合ってる」って。しかも彼女が言うことは大抵当たっているので、今はもうただ彼女についていくようにしています。

――その雰囲気は結婚する前にはわからなかった？

カンナム でも考えてみたら彼女はスピードスケートで世界1位になった選手ですからね。練習も血を吐くような量だし、本当に過酷な競技なんですよ。500mを36秒36で滑り切るという世界記録を出すまでの間、すごくいろんな辛いことを乗り越えたはず。だから誰よりも強い人なんだなって、結婚した後から気づきました。

「相花のオーラが急にバッと変わってじっと僕を睨んでくるんです」

――生活する中でカンナムさんが注意されるようなこともあるんですか？

カンナム 注意を受けてばかりですね。例えば韓国ではキムチチゲを食べるとき、こぼさないようにごはんを鍋に近づけて食べるんですよ。でも僕はそれを忘れてしまって、スプーンを持った手だけ鍋に伸ばして、テーブルの上に赤いスープを一滴落としてしまうことがあったんです。そしたら相花のオーラが急にバッと変わってじっと僕を睨んでくるんです。

――オーラが変わる。

カンナム あの空気は凄いですよ。うちには犬が2匹いるんですけど、相花がピリッとすると空気を察知して2階に逃げますから。それでスープをこぼした僕に「ご飯を持っていけばいいのに、それをやらない理由は何？ 説明しなさい」と彼女が納得するまで5分くらいひたすら説明させられるんです。地獄の時間ですね（笑）。

――なるほど……。

カンナム 他にもテレビ番組で、「北極でマラソンを走る」という企画が決まった時もすごかったです。僕にとって初めてのマラソン挑戦で、オファーから実際に走るまで3カ月あったので、自分なりのペースでランニング練習をしてたんですよ。でもそれが相花から見たら練習が物足りなかったみたいで……。

――どうなったのでしょう。

カンナム ある日、2人でドライブしていたら、自宅まで15キロぐらいある場所で急に「ここで降りて」と言われたんですよ。財布と携帯を取り上げられて、「走って帰ってこい」と。

――昭和すぎます。

カンナム 携帯も財布もないからタクシーも呼べないし、ぜえぜえ言いながら走ってどうにか家に帰りました。それからは2人でドライブしてる時はいつも、「いつ降ろされるんだろう」「急に走らされるんじゃないか」と気が気じゃなかったです（笑）。

――北極マラソンの結果はどうだったのですか？

カンナム それがテレビ局からは「マラソン」としか聞かされてなかったんですが、行ってみたら山道を走る「トレイルマラソン」だったんですね。参加者120人中40人くらいがギブアップしたんですけど、僕は奥さんのトレーニングのおかげで、人生初マラソンを最後まで走り切れました。

――やはり相花さんの方法は正しかった、と。過去最大に怒られたのは何の時だったのですか？

カンナム 相花がオリンピックの解説者として北京に行っていた時に、家に友達を呼んでパーティーしてるのをYouTube配信したんですよ。中国ではYouTubeが見られないので、「よっしゃチャンス」と思って（笑）。でもそれが想像以上にバズってしまって……。

「また食べすぎて太ったの？ 体重どうするの？」と40分怒られた

――本人の耳に入った？

カンナム 中国にいた韓国人の記者が、「カンナムさんがYouTubeで自宅パーティーを配信して盛り上がっています。どう思いますか？」って相花に質問しちゃったんです。それですぐに電話が来て、「テレビ局からインタビューされたんだけど、あなた、家でパーティーやってるの？ 何してんの？ 私はオリンピックのお仕事で不安と緊張でどうしようもないっていうのにパーティーやってるの？ また食べすぎて太ったの？ 体重どうするの？ 脂肪肝もどうするの？ 家は掃除してるの？」と40分ほどものすごく怒られました。

――2人のお金の管理はどうされているんですか？

カンナム 別々ですね。結婚した時に夫婦で口座を一緒にしようと思って、僕の通帳を渡したら相花がちらっと見て、「あ、やっぱりいいや。一緒にしないで大丈夫」と。そこからずっと通帳は別々です。相花がいくらぐらい持っているのかは僕は知らないですね（笑）。

――韓国の国民的スターですもんね。

カンナム そうなんですよ、彼女は特別な存在なんですよね。家に金メダルが500個ぐらいあるし、過酷な世界でずっと勝ち続けてきたことを心からリスペクトしているので、僕よりはるかに稼いでいるのも当然だと思ってます。

――交際が始まったのはまだ相花さんが現役の頃でしたが、印象に残ったことはありますか？

カンナム 出会ったころ、相花はすでに膝が壊れていました。手術をしないといけなかったし、1日に3回くらいバランスを崩して大きく転ぶんですよ。なので移動の際は僕がいつも支えて歩いていました。スピードスケートは本当に過酷な競技だと思います。

――そして平昌オリンピックで銀メダルを取った翌年に引退されました。

カンナム あの時も本当はまだ引退したくなかったみたいです。でも膝と足首が言うことを聞いてくれないと毎日泣いていましたね。人生の大部分をスケートに捧げてきたわけですから、それを辞めるのは本当に苦しそうでしたね。

小平奈緒と李相花の感動的な出会い

――引退してからは相花さんもカンナムさんのYouTubeにたまに登場されたりしていますよね。

カンナム 相花が「登録者100万人になったら顔を出すよ」って言っていたんです。そしたら本当に100万人を超えたので出てくれました。相花が出たらやっぱり盛り上がって、本人もそれを喜んでましたね。

――小平奈緒さんと相花さんの再会の放送回も感動的でした。

カンナム 小平さんに電話したらすぐオッケーしてくれたんですよ。韓国の人たちも日本の人たちも、2人がハグした姿に感動しましたし、僕も強く覚えています。小平さんは本当に優しくしてくれて、とても感謝しています。

――2人の関係性については知っていましたか？

カンナム お会いする前から、小平さんとの関係は相花からずっと聞いていました。相花も小平さんも「お互いがいなかったら、ここまで来ていなかった」と話していて、平昌オリンピックの最後にハグしたのは、彼女たちにとっては自然な行動だったそうです。2人の再会は、隣で見ていて僕も嬉しかったです。

――日本と韓国の両方の視聴者が喜んでいましたね。

カンナム 僕自身も、日韓の架け橋のような存在になりたいとずっと思っています。今はたくさんのK-POPアーティストが架け橋となっているので、できることが僕にもあったら、もっと進んでやりたいと思っています。

――そのためにも、相花さんと末永く仲良くなさってください。

カンナム 本当ですね（笑）。でも今日もこれから夫婦で東京ディズニーランドに行くんで大丈夫です！

