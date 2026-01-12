¡Ö¸«¤»¤ë³ËÍÞ»ß¤Ø¡×¡ÖÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¡Ä¡×¥×¡¼¥Á¥óÂÐ¥Þ¥¯¥í¥ó¤Î¡È³ËÀïÎ¬¥Ð¥È¥ë¡É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÎÀïÎ¬³ËÃÆÆ¬¤ò1550¸Ä¤ËÀ©¸Â¤·¤¿³Ë·³½Ì¾òÌó¡Ö¿·START¡×¤Î¼º¸ú´ü¸Â¤¬2026Ç¯2·î5Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¢¤¶¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ä¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î22Æü¡¢¼º¸ú¸å1Ç¯´Ö½ç¼é¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¶¼°Ò¤Ë·³»ö¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÛÈ÷·¿Ãæµ÷Î¥¡¦Ã»µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼çÅªÀ©¸Â¤ÎÊü´þ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÍÄø500¡Á5500km¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¡¦ÇÛÈ÷¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¡©SPUTNIK¡¿»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¤¤¤¦¡Ö·³»ö¼êÃÊ¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿´ðÃÏ¡£¤³¤Î´ðÃÏ¤Ë¼ÍÄø3000km°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ì¥·¥å¥Ë¥¯Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë²¤½£½ô¹ñ¤Ï¤Û¤Ü¼ÍÄøÆâ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
ÍÞ»ß¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¡Ö³Ë¶¦ÍÀ¯ºö¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤ÉNATO²¤½£½ô¹ñ¤Î°ìÉô¤ÏÍÞ»ß¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¡Ö³Ë¶¦ÍÀ¯ºö¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÊÝ´É¡¦´ÉÍý¡¦·ÙÈ÷¤·¡¢NATO¤¬Í»ö¤Ç³Ë»ÈÍÑ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÄó¶¡¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅöÁ³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬³ËÊ¼´ï¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï2025Ç¯3·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³ËÍÞ»ßÎÏ¤ò²¤½£ÂçÎ¦¤Ë³È¤²¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢Ãæ¹ñ¤È¤È¤â¤Ë³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹çË¡Åª¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¡¢³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¡Ö¥ë¡¦¥È¥ê¥ª¥ó¥Õ¥¡¥óµé¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡×¤ò4ÀÉ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëM51¡¦2ÀïÎ¬³ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎºÇÂç¼ÍÄø¤Ï6000km°Ê¾å¤È¤â1Ëükm¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÉ¸Åª¤«¤é¿ôÀékmÎ¥¤ì¡¢³¤Ãæ¤Ë±£¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÞ»ß¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÍÞ»ß¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¡ÖÀï½Ñ³Ë¡×¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡È¸«¤»¤ë³ËÍÞ»ß¡ÉÀïÎ¬
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï³ËÊ¼´ïÈ´¤¤Ç"¸«¤»¤ë³ËÍÞ»ß"¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯12·î¡¢¥Ð¥ë¥È»°¹ñ¤ÎÎÎ¶õ¤Î¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ë¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëBÀïÆ®µ¡¡×4µ¡¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÂè»ÍÀïÆ®¹Ò¶õÃÄ¤Î¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëBÀïÆ®µ¡¡ÊÌó50µ¡¡Ë¤ÈÊ©³¤·³¤Î¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëMÀïÆ®µ¡¡Ê42µ¡¡Ë¤Ï¡¢¼ÍÄø500km¤ÇºÇ¹âÂ®ÅÙ¥Þ¥Ã¥Ï3µé¤ÎÄ¶²»Â®³Ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖASMP¡ÝA¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤È¡¢¼ÍÄø600kmµé¤Î¡ÖASMPA¡ÝR¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎÈô¹Ô¾ì¤«¤é¥â¥¹¥¯¥ï¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ï886km¡£¤Û¤Ü¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Î¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëBÀïÆ®µ¡¤¬±ýÉü¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï1850km¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢·×»»¾å¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë³È¤²¤ë¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
NATO²¤½£½ô¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Î¡Ö³Ë¤Î»±¡×¹½ÁÛ¤ËNATO²¤½£½ô¹ñ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤òÎÙ¹ñ¤È¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï½¾Íè¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³Ë¶¦Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤ËÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÊ©¤Î³ËÊ¼´ï¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎËÉ±Ò¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤È¤Î³ËÍÞ»ßÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï°Õ¸«¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤â»²²Ã¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£²¤½£¤Ë¤Ï³ËÊÝÍ¹ñ¤¬2¥«¹ñ¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î³Ë¶¦ÍÀ¯ºö¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¶õ·³¤Î¥Ó¥å¡¼¥Ò¥§¥ë¶õ·³´ðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¿äÄê15È¯¤«¤é20È¯¤ÎÊÆ³ËÇúÃÆ¤¬ÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¯ÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¡Ä
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï4ÀÉ¤Î¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥ÉµéÀïÎ¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÅëºÜ¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡ÊSSBN¡Ë¡×¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ÀÉ¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇÂç¼ÍÄøÌó1Ëü2000km¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¶D5¡Ë¤òºÇÂç16È¯ÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë1È¯¤ËºÇÂç8¸Ä¤Î¥¤¥®¥ê¥¹À½¤Î³ËÃÆÆ¬¤Ç¤¢¤ë¸ÄÊÌÍ¶Æ³ºÆÆÍÆþÂÎ¡ÊMIRV¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥Éµé¤ËÂå¤ï¤ë¿··¿¤Î¡Ö¥É¥ì¥Ã¥É¥Î¡¼¥Èµé¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡×¤ò2030Ç¯Âå¤Ï¤¸¤á¤Ë½¢Ìò¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥Éµé¸¶Àø¤Ï¡¢³¤Ãæ¤«¤éÀïÎ¬³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë"¸«¤»¤Ê¤¤³ËÍÞ»ß"¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤â¡È¸«¤»¤ë³ËÍÞ»ß¡É¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¡£2025Ç¯6·î¡¢¿·¤¿¤ËF¡Ý35AÀïÆ®µ¡12µ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢NATO¤Î³Ë¡¦Èó³ËÎ¾ÍÑµ¡¤Ë¤è¤ë³ËÇ¤Ì³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î10Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¸å¤Ë¡Ö±Ñ¹ñ¤ÈÊ©¹ñ¤ÎËÉ±Ò¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¶áÂå²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÀë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹Æâ³ÕÉÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡Ö±ÑÊ©³Ë±¿ÍÑ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î2¥«¹ñ¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¯ÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤ò¹ç·×8ÀÉ¡¢Àï½Ñ³ËÅëºÜÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëºîÀïµ¡100µ¡°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢ËÜ¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¿·START¡×¤Î»ö¼Â¾å1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÄÉ¿ï¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢º®Íð¤µ¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ¸ú¤À¡×¤È¤¤¤¦¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³Ë±¿ÍÑ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÅÐ¾ìÁ°¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
