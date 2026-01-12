しなこ、年齢「もうバレているので言います」 成人の日に振袖姿を披露「大好きな自分に出会える日々を…」
原宿系インフルエンサー・しなこが12日、自身のXを更新。新成人へのエールを送る中で、年齢を明かした。
【写真あり】しなこ、年齢「もうバレているので言います」 成人の日に振袖姿
しなこは、振袖姿の写真を添えて「新成人のみなさま この度はご成人おめでとうございます。もうバレてるので言いますが笑、私は3月で30になります。笑。10年前の成人式、実は出席しませんでした。自分と過去の自分がコンプレックスすぎて…。その時は少し寂しい気持ちと、過去に囚われず新しい自分になって自分を好きになりたいという気持ちで成人の日を過ごしたのを覚えています」と回顧。
続けて「そんな成人式から10年が経つ今、振袖を着させていただきました。またここを節目に、年齢なんて関係なく毎日新しい自分になって挑戦して、大好きな自分に出会える日々を送りたいなと思う成人の日です。改めてみなさんおめでとうございます」と呼びかけた。
